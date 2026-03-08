सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रों को कराई प्लेन की यात्रा, बच्चों का सपना पूरा करने के लिए किए हजारों खर्च

इस अनोखी पहल की शुरुआत एक कक्षा में पढ़ाए जा रहे राइट ब्रदर्स के पाठ से हुई। पढ़ाई के दौरान प्रिंसिपल माइकल राज ने छात्रों से उनके सपनों के बारे में पूछा। कई बच्चों ने अलग अलग इच्छाएं बताईं, लेकिन लगभग सभी ने कहा कि वे जिंदगी में कम से कम एक बार हवाई जहाज में उड़ना चाहते हैं। बच्चों की इस इच्छा ने प्रिंसिपल को भावुक कर दिया और उन्होंने इसे पूरा करने का फैसला कर लिया। लगभग तीन महीने पहले उन्होंने 20 छात्रों और आठ शिक्षकों के लिए मदुरै से चेन्नई तक इंडिगो फ्लाइट की टिकट बुक की। हालांकि उन्होंने इसे पढ़ाई से जोड़ने के लिए एक प्रतियोगिता भी रखी।