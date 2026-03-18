Tamil Nadu Election 2026: BJP को हराने के लिए वामपंथियों ने छोड़ी अपनी जमीन? तमिलनाडु से आई चौंकाने वाली खबर

CPI नेताओं ने समझौते के बाद जोर देकर कहा कि गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसके सहयोगियों को हराना है। नेताओं ने कहा कि सीटों में कटौती से कुछ कार्यकर्ता निराश हो सकते हैं, लेकिन 'धर्मनिरपेक्ष मोर्चे' की एकता सर्वोपरि है। CPI नेताओं का मानना है कि हमारा ध्यान भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन को हराने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने पर है। CPI हमेशा जनता के साथ खड़ी रही है और यह प्रतिबद्धता जारी रहेगी।