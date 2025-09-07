जमीन विवाद के चलते महिला को नग्न कर पेड़ से बांध पीटा, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

वीडियो में आरोपी महिलाएं मिल कर पीड़ित महिला का ब्लाउज उतारती हुई भी दिखाई दे रही है। इसमें एक महिला पीड़ित महिला को यह भी कहती सुनाई दे रही है कि तुम कुत्ते के सामान हो। वहीं एक अन्य महिला डंडे से पीड़िता को मारती हुई दिखी और एक महिला उसके बाल खिंचती हुई देखी जा सकती है। पीड़िता महिला अपने आप को बचाने के लिए बार बार विनती कर रही है और अपनी इज्जत बचाने के लिए आरोपी महिलाओं में से एक के पीछे छिपती नजर आ रही है। वीडियो में एक अन्य महिला घटना का वीडियो रिकॉर्ड करते और हमलावरों को जेल जाने की चेतावनी देते हुए भी दिखाई दे रही है।