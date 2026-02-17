Bangladesh Election: तारिक रहमान आज लेंगे PM पद की शपथ, लेकिन नतीजों को देखकर भारत में बढ़ी टेंशन

12 फरवरी को हुए 13वें आम चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि देश की चुनावी राजनीति में इस्लामिक ताकतों का कद अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, इस चुनाव में 11 इस्लामिक दलों ने कुल 607 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। नतीजों के विश्लेषण से पता चलता है कि इन मजहबी दलों ने मिलकर कुल 72 सीटों पर कब्जा किया है। इसमें अकेले जमात-ए-इस्लामी ने 68 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है।