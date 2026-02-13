13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bangladesh Election: रहमान के PM बनने से दिखेगा बड़ा असर, अगर अब भारत ने शेख हसीना को नहीं लौटाया तो क्या होगा?

तारिक रहमान की BNP ने फरवरी 2026 के आम चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया, जिससे वे बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 17 साल के लंदन निर्वासन के बाद 25 दिसंबर 2025 को लौटे रहमान की वापसी उनकी मां खालेदा जिया की मौत से ठीक पहले हुई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 13, 2026

बांग्लादेश के नए पीएम बनने जा रहे तारिक रहमान और पीएम मोदी। (फोटो- ANI)

तारिक रहमान की BNP पार्टी ने फरवरी 2026 के आम चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की है। इससे अब साफ हो गया है कि वे बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।

रहमान 17 साल के लंदन निर्वासन के बाद 25 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश लौटे थे। उनकी मां खालेदा जिया की मौत के ठीक पहले यह वापसी हुई। रहमान की वापसी के तुरंत बाद जनता ने उन्हें चुनाव में जीत दिलाकर पीएम की गद्दी पर बैठाया है।

हसीना पर गहराएगा संकट

रहमान के पीएम बनने से भारत में रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर बड़ा संकट आ सकता है। माना जा रहा है कि रहमान सरकार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग तेज कर सकती है, क्योंकि उन पर मानवाधिकार उल्लंघन और हत्या के मामले हैं।

हालांकि, भारत ने हसीना की वापसी से अभी इनकार किया है, लेकिन नए रिश्तों में दबाव बढ़ सकता है। यह माना जा रहा है कि चुनाव के बाद आए नतीजों को देखते हुए दूसरे देश भारत से हसीना को वापस भेजने की अपील कर सकते हैं।

इसके अलावा, रहमान के पीएम बनने से पुरानी दुश्मनी के कारण शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर दबाव बढ़ेगा, पार्टी कमजोर रहेगी। फिलहाल हसीना भारत में भले ही सुरक्षित हैं, लेकिन रहमान की सत्ता से उनकी वापसी मुश्किल हो सकती है।

भारत सरकार की बधाई से क्या मिल रहा संकेत?

इस बीच, पीएम मोदी ने तारिक को बधाई देकर संतुलित रुख अपनाया है। इससे बड़ा संकेत मिल रहा है। कुछ अंतरराष्ट्रीय मामलों में जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि भारत सरकार बांग्लादेश के साथ रिश्तों को संतुलित करने के लिए हसीना को वापस भेज भी सकती है। हालांकि, यह अटकलें हैं।

मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने पहले ही भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की थी, लेकिन भारत ने इनकार कर दिया। अब BNP की पूर्ण सरकार में यह मांग और मजबूत होगी, क्योंकि पार्टी को अपने समर्थकों को दिखाना होगा कि वे नरम नहीं हैं।

अगर अब भारत ने हसीना नहीं सौंपा तो क्या होगा?

अगर भारत ने हसीना को सौंपा, तो उन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा, जो उनके लिए अस्तित्व का संकट होगा। अगर नहीं सौंपा, तो भारत-बांग्लादेश संबंध खराब होंगे। सीमा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रभावित होंगे।

रहमान की सरकार हसीना और उनके परिवार पर नए मुकदमे चला सकती है। पहले से ही भ्रष्टाचार के मामलों में हसीना को 10 साल की सजा और उनकी भतीजी ट्यूलिप सिद्दीक को 4 साल की सजा सुनाई जा चुकी है।

ये भी पढ़ें

चुनावों में बीएनपी की जीत पर PM मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, कहा- प्रगतिशील बांग्लादेश के साथ है भारत
राष्ट्रीय
PM Modi,Tarique Rahman,Bangladesh Nationalist Party,national elections,democratic Bangladesh,bangladesh elections result,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Feb 2026 02:51 pm

Hindi News / National News / Bangladesh Election: रहमान के PM बनने से दिखेगा बड़ा असर, अगर अब भारत ने शेख हसीना को नहीं लौटाया तो क्या होगा?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.