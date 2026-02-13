Bangladesh Election: रहमान के PM बनने से दिखेगा बड़ा असर, अगर अब भारत ने शेख हसीना को नहीं लौटाया तो क्या होगा?

इस बीच, पीएम मोदी ने तारिक को बधाई देकर संतुलित रुख अपनाया है। इससे बड़ा संकेत मिल रहा है। कुछ अंतरराष्ट्रीय मामलों में जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि भारत सरकार बांग्लादेश के साथ रिश्तों को संतुलित करने के लिए हसीना को वापस भेज भी सकती है। हालांकि, यह अटकलें हैं।