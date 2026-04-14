कॉल सेंटर के नाम पर चल रहा था धर्म परिवर्तन-रेप रैकेट, 20 साल की लड़की की बदली हरकतों से खुला राज

समय के साथ 18 से 25 वर्ष की कई महिला कर्मचारियों ने सामने आकर शिकायतें दर्ज कराईं। इनमें यौन उत्पीड़न, अनुचित व्यवहार, मानसिक दबाव और धार्मिक प्रथाओं को प्रभावित करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। पुलिस के अनुसार 26 मार्च से 3 अप्रैल के बीच कुल 9 FIR दर्ज की गईं। सात मामलों में समान प्रकार के आरोप सामने आए। कई शिकायतें शुरुआत में दर्ज नहीं की गई थीं, लेकिन गिरफ्तारियों के बाद पीड़िताएं आगे आईं। इन FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत बलात्कार, यौन उत्पीड़न, पीछा करना, गरिमा को ठेस पहुंचाना और धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसे प्रावधान शामिल हैं।