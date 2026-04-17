‘नासिक के गॉडमैन को बचाने की साजिश’, TCS मामले की आरोपी निदा खान के माता पिता ने लगाया आरोप

परिवार का कहना है कि निदा ने कभी किसी को धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया। उनके पिता ने साफ कहा कि उनकी बेटी ने न तो किसी से इस विषय पर बात की और न ही किसी के धार्मिक विश्वासों का अपमान किया। उन्होंने दावा किया कि शिकायत करने वाले व्यक्ति से भी निदा की कोई बातचीत नहीं हुई थी। परिवार के अनुसार, वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और इस तरह के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि यह पूरा मामला नासिक के गॉडमैन विवाद को दबाने के लिए तैयार किया गया है। उनका कहना है कि निदा को एक खास व्यक्ति पर दबाव बनाने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। परिवार ने खुद को आर्थिक रूप से कमजोर बताते हुए कहा कि निदा ही घर का सहारा है और इस विवाद ने पूरे परिवार को मानसिक रूप से प्रभावित किया है।