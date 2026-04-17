17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘नासिक के गॉडमैन को बचाने की साजिश’, TCS मामले की आरोपी निदा खान के माता पिता ने लगाया आरोप

TCS Nashik case: नाशिक धर्मांतरण मामले की आरोपी निदा खान के परिवार ने सभी आरोपों को खारिज कर इसे राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब नासिक नासिक के गॉडमैन के मामले को दबाने के लिए किया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Apr 17, 2026

Nida Khan

निदा खान (फोटो- सोशल मीडिया )

TCS Nashik case: नाशिक की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) से जुड़े कथित जबरन धर्मांतरण मामले ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। कंपनी के बीपीओ यूनिट में सालों तक महिला कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न होने और उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। इस मामले में अब तक नौ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और सात पुरुषों और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड कही जाने वाली निदा खान फिलहाल फरार चल रही है। इसी बीच नीदा के परिवार का इस मामले पर बयान सामने आया है। परिवार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे साजिश करार दिया है। परिवार का कहना है कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है और किसी अन्य केस को दबाने के लिए बनाया गया है।

निदा ही घर का सहारा, उसे निशाना बनाया जा रहा - परिवार

परिवार का कहना है कि निदा ने कभी किसी को धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया। उनके पिता ने साफ कहा कि उनकी बेटी ने न तो किसी से इस विषय पर बात की और न ही किसी के धार्मिक विश्वासों का अपमान किया। उन्होंने दावा किया कि शिकायत करने वाले व्यक्ति से भी निदा की कोई बातचीत नहीं हुई थी। परिवार के अनुसार, वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और इस तरह के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि यह पूरा मामला नासिक के गॉडमैन विवाद को दबाने के लिए तैयार किया गया है। उनका कहना है कि निदा को एक खास व्यक्ति पर दबाव बनाने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। परिवार ने खुद को आर्थिक रूप से कमजोर बताते हुए कहा कि निदा ही घर का सहारा है और इस विवाद ने पूरे परिवार को मानसिक रूप से प्रभावित किया है।

21 दिनों से फरार है निदा

वहीं दूसरी तरफ 26 वर्षीय निदा खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए नासिक की एक अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। उसने दावा किया है कि वह प्रेग्नेंट है और इसी मेडिकल स्थिति को आधार बनाकर उसने राहत की मांग की है। बता दें कि निदा पिछले 21 दिनों से फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। निदा के अलावा अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपियों में दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ आफताब अंसारी और महिला प्रबंधक (संचालन) अश्विनी छनानी शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Apr 2026 03:03 pm

Hindi News / National News / ‘नासिक के गॉडमैन को बचाने की साजिश’, TCS मामले की आरोपी निदा खान के माता पिता ने लगाया आरोप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘नेता देखते हैं सबसे ज्यादा पोर्न’, बिहार के इस सांसद ने पार्लियामेंट में दिए बयान से मचा बवाल

राष्ट्रीय

‘हम साथ में मिलकर आज इतिहास बनाते है’ महिला आरक्षण विधेयक को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष से की अपील

PM Modi
राष्ट्रीय

Supreme Court on Pawan Khera: पवन खेड़ा को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट का ट्रांजिट बेल की अवधि बढ़ाने से इनकार

Supreme Court
राष्ट्रीय

दिल्ली में बढ़ी सियासी हलचल, पूर्व CM नीतीश कुमार को मिली Z+ सुरक्षा, दिल्ली में मिला नया बंगला

राष्ट्रीय

‘वोट डालने के लिए मजबूर नहीं कर सकते’ – सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.