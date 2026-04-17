‘वह मासूम है, उसे फंसाया जा रहा है’, TCS मामले के आरोपी की मां ने बेटे को बताया बेगुनाह, पीड़िताओं पर उठाए सवाल

अब इस मामले में दानिश शेख की मां तबस्सुम शेख का बयान सामने आया है। तबस्सुम शेख ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान है। वह ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि इस्लाम में धर्म परिवर्तन इस तरह नहीं होता और इसके लिए मौलवी की प्रक्रिया जरूरी होती है। उन्होंने आरोप लगाने वाली महिलाओं पर भी सवाल उठाए और कहा कि उनका बेटा पहले से शादीशुदा है और उसका परिवार खुशहाल है। तबस्सुम ने बताया कि इस घटना के बाद उनका परिवार टूट गया है, बहू डिप्रेशन में है और बच्चे लगातार रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका बेटा ही घर का इकलौता कमाने वाला था और अब वह पूरी तरह अकेली हो गई हैं।