तेजस्वी के संजय पर राजद परिवार में संग्राम, बहन के समर्थन में उतरे तेजप्रताप, रोहिणी ने प्रोटेक्ट किया अपना अकाउंट

रोहिणी और तेज प्रताप के बयान पर तेजस्वी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दरअसल, यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब रोहिणी ने संजय यादव की एक फोटो शेयर की थी। इसमें संजय आगे की सीट पर बैठे हुए दिखाई दिए थे। इस पर रोहिणी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि यह सीट पार्टी के सर्वोच्च नेता की होती है। अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है। रोहिणी की ट्वीट के बाद पार्टी के भीतर संजय यादव के विरोधियों ने मोर्चा खोल दिया।