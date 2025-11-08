Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप पर मेहरबान हुई भाजपा, मिली Y Plus सिक्योरिटी

बिहार चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव को Y+ (वाई-प्लस) श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 08, 2025

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav

जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव (Photo-IANS)

Tej Pratap Yadav Y-Plus Security: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को Y-Plus कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। गृह मंत्रालय के आदेश पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की टीम उनकी सुरक्षा संभालेगी। यह फैसला ऐसे समय में आया जब तेज प्रताप महुआ विधानसभा सीट से अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्षी दलों ने इसे भाजपा की 'रणनीतिक चाल' करार दिया है, जबकि NDA इसे 'राजनीतिक तटस्थ' बताकर खारिज कर रहा है।

Y-Plus कैटेगरी की कैसी रहेगी?

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी आदेश में तेज प्रताप को Y-Plus श्रेणी की सुरक्षा देने का ऐलान किया। इस कैटेगरी में 11 आर्म्ड कमांडो तैनात होते हैं- 5 स्टैटिक जवान VVIP के घर और आसपास तैनात रहेंगे, जबकि 6 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) तीन शिफ्टों में 24x7 कवर प्रदान करेंगे। यह सुरक्षा पहले से मौजूद Z कैटेगरी से अपग्रेड है, जो चुनावी तनाव और कथित धमकियों के मद्देनजर दी गई। तेज प्रताप ने हाल ही में निर्वाचन आयोग से कहा था कि बिहार में 'कब-कहां हमला हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता।' उन्होंने केंद्र से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी, जो अब पूरी हो गई।

RJD से बगावत के बाद महुआ पर दांव

तेज प्रताप, जो 2015 में RJD से महुआ जीत चुके हैं, इस बार JJD के संस्थापक के रूप में वही सीट दोहराने उतरे हैं। RJD ने उन्हें 'अनुशासनहीनता' के आरोप में निष्कासित कर दिया था। हाल ही में वे आयोग पहुंचे, जहां श्याम किशोर चौधरी के नामांकन रद्द करने की मांग की। चौधरी को JJD का सिंबल मिला था, लेकिन उन्होंने बिना अनुमति महागठबंधन और VIP प्रमुख मुकेश सहनी से समर्थन ले लिया। आयोग ने तेज प्रताप से पार्टी लेटरहेड पर लिखित शिकायत मांगी है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को हुई, जिसमें महुआ शामिल था। तेज प्रताप ने वोटरों से अपील की, 'महुआ के लोग इस बार निराश नहीं होंगे।' NDA के समर्थक इसे भाजपा की 'मेहरबानी' बता रहे, जबकि RJD नेता रोहिणी आचार्य ने भाई को आशीर्वाद दिया।

बिहार चुनाव: जमुई में गरमाया माहौल! RJD प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज
राष्ट्रीय
Bihar Election

Published on:

08 Nov 2025 10:53 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप पर मेहरबान हुई भाजपा, मिली Y Plus सिक्योरिटी

