बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप पर मेहरबान हुई भाजपा, मिली Y Plus सिक्योरिटी

तेज प्रताप, जो 2015 में RJD से महुआ जीत चुके हैं, इस बार JJD के संस्थापक के रूप में वही सीट दोहराने उतरे हैं। RJD ने उन्हें 'अनुशासनहीनता' के आरोप में निष्कासित कर दिया था। हाल ही में वे आयोग पहुंचे, जहां श्याम किशोर चौधरी के नामांकन रद्द करने की मांग की। चौधरी को JJD का सिंबल मिला था, लेकिन उन्होंने बिना अनुमति महागठबंधन और VIP प्रमुख मुकेश सहनी से समर्थन ले लिया। आयोग ने तेज प्रताप से पार्टी लेटरहेड पर लिखित शिकायत मांगी है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को हुई, जिसमें महुआ शामिल था। तेज प्रताप ने वोटरों से अपील की, 'महुआ के लोग इस बार निराश नहीं होंगे।' NDA के समर्थक इसे भाजपा की 'मेहरबानी' बता रहे, जबकि RJD नेता रोहिणी आचार्य ने भाई को आशीर्वाद दिया।