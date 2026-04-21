‘राहुल बुलेट चलाते रहें, प्रियंका गांधी ही चला सकती हैं कांग्रेस’, तेजप्रताप यादव का बड़ा बयान

जब एनएनआई के रिपोर्टर ने तेजप्रताप से पूछा कि राहुल का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के दबाव में आकर इस्तीफा दिया है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा- राहुल केवल इन्हीं बातों में फंसे रहेंगे। वह शुरू से सिर्फ बुलेट चलाते रहे हैं, बुलेट से मन भर गया तो इनको कुर्सी पर बैठने का लालच आ गया।