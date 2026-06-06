बिना नाम लिए ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ पर बरसे नितिन नबीन; आंदोलनों और फंडिंग के स्रोतों पर उठाए सवाल

Cockroach Janata Party Protest: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नितिन नबीन ने एक बार फिर विपक्षी नैरेटिव और सोशल मीडिया के जरिए देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करने वाले तत्वों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिना नाम लिए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उसके विदेश में बैठे समर्थकों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ कहा कि जमीन से कटे हुए लोग जो विदेशों की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं, उनकी असलियत देश की जनता के सामने आ चुकी है।