बिना नाम लिए ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ पर बरसे नितिन नबीन; आंदोलनों और फंडिंग के स्रोतों पर उठाए सवाल

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (Photo- IANS)
Cockroach Janata Party Protest: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नितिन नबीन ने एक बार फिर विपक्षी नैरेटिव और सोशल मीडिया के जरिए देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करने वाले तत्वों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिना नाम लिए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उसके विदेश में बैठे समर्थकों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ कहा कि जमीन से कटे हुए लोग जो विदेशों की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं, उनकी असलियत देश की जनता के सामने आ चुकी है।
नितिन नबीन ने कहा कि आजकल देश में एक नया चलन शुरू हुआ है, जहां कुछ लोग खुद को सामाजिक कार्यकर्ता या नई राजनीतिक सोच का मसीहा बताते हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाना होता है। उन्होंने इशारा किया कि सोशल मीडिया पर बड़े-बड़े दावे करने वाले और पर्यावरण या क्षेत्रीय आंदोलनों (जैसे लद्दाख आंदोलन) की आड़ लेने वाले लोग असल में जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। नबीन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे छद्म राजनीतिक दलों और उनके ऑनलाइन अभियानों की विश्वसनीयता शून्य है।
अपने संबोधन में भाजपा अध्यक्ष ने इन आंदोलनों के पीछे के स्रोतों और फंडिंग पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग विदेश में आराम से बैठकर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और विकास कार्यों को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी सरजमीं और वहां से मिलने वाले समर्थन का इस्तेमाल भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने और एक खास किस्म का नैरेटिव सेट करने के लिए किया जा रहा है, जिसे देश का राष्ट्रवादी समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा।
नितिन नबीन ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर चल रहे ऐसे भ्रामक प्रोपेगैंडा से सचेत रहें और सरकार द्वारा किए गए जमीनी विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने दावा किया कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और वह केवल काम और राष्ट्रवाद को चुनती है, न कि ट्विटर या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बैठकर चलाए जा रहे प्रायोजित अभियानों को।
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