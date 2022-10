तेज प्रताप यादव का दावा- शिरडी के साई बाबा को याद करने पर हुआ चमत्कार, आफिस पहुंचते ही टेबल पर मिला लिफाफा

बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि शिरडी के साई बाबा को याद करने पर उनके साथ चमत्कार हुआ है। उन्होंने कहा कि "मैंने पूरी जिंदगी में ऐसा चमत्कार नहीं देखा है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि शिरडी के साई बाबा अदभुत भगवान हैं।

बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री व RJD अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर खबरों में बने रहते हैं। हाल ही में वो अपनी ही पार्टी के महासचिव श्याम रजक पर गाली देने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर उनके भाई और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सफाई दी थी। तेजस्वी यादव ने कहा था कि कभी-कभी कंफ्यूजन हो जाता है, जिसे दूर कर लिया गया है। इसके बाद अब तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि शिरडी के साई बाबा ने चमत्कार करते हुए उन्हें चमत्कार दिखाया है।

