तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू यादव की अच्छी सेहत की कामना करने पहुंचे मथुरा, यूपी पुलिस ने दर्शन करने से रोका

लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने पिता की सलामती की दुआ मांगने के लिए मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन करने गए थे। मगर उन्हें बिना दर्शन किये ही वापस लौटना पड़ा। तेज प्रताप ने बताया की उन्हें यूपी पुलिस ने दर्शन करने से रोक दिया गया।

इस समय राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रिमो बीमार चल रहे है, वह पटना के AIIMS में भर्ती हैं। वहीं उनके बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव उनकी सलामती की दुआ मांगने मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन करने गए थे। मगर उन्हें बिना दर्शन किये ही वापस लौटना पड़ा। तेज प्रताप ने बताया की उन्हें यूपी पुलिस ने दर्शन करने से रोक दिया। 20 साल में ऐसा पहली दफा हुआ है जब मथुरा पुलिस के आला अधिकारियों ने उनको दर्शन करने से रोका है।

Tej Pratap Yadav reached Mathura to wish his father and RJD Supremo Lalu Yadav's good health, UP Police stopped him to visit