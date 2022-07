दिल्ली AIIMS में लालू प्रसाद यादव को श्रीमद भगवद गीता का पाठ करने और सुनने से रोका, बेटे तेज प्रताप ने दी जानकारी

राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव इन दिनों दिल्ली स्थित एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। हालांकि पहले से उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, लेकिन इस बीच एम्स से एक और बड़ी खबर सामने आई है। लालू यादव के बड़े बेटे ने ट्वीट के जरिए दिल्ली एम्स को लेकर चौंकाने वाली बात कही है।

आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल लालू प्रसाद यादव इन दिनों दिल्ली स्थित एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। फिलहाल उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। यही वजह है कि उन्हें इंटेस केयर यूनिट यानि ICU से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। इस बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ट्वीट के जरिए चौंकाने वाली बात कही है। तेज प्रताप यादव ने बताया कि, उनके पिता को एम्स में भगवत गीता का पाठ करने और सुनने से रोका जा रहा है।

