2 साल में दूसरी बार क्रैश हुआ तेजस, जानें स्वदेशी सुपरसोनिक फाइटर जेट से जुड़े 5 फैक्ट

Tejas Fighter Plane Crash: भारतीय वायु सेना का तेजस फाइटर जेट शुक्रवार को दुबई एयर शो में प्रदर्शन करते हुए आकाश में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। यह फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स का तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमके.1 (Light Combat Aircraft Mk.1) था, जो 17 नवंबर को शुरू हुए दुबई एयर शो में अपना प्रदर्शन करते हुए एयर शो के समापन वाले दिन 21 नवंबर को क्षतिग्रस्त हुआ। यह तेजस विमान का हादसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी मार्च 2024 में इंजन बंद होने के कारण तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है।