दुबई एयर शो में तेजस क्रैश: पायलट की मौत, आग का गोला बना विमान, कोर्ट ऑफ़ इन्क्वायरी का आदेश

दुबई में तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। (फोटो: एएनआई)
Tejas Crash Dubai: भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस Mk-1 उड़ान दुबई एयर शो के आखिरी दिन शुक्रवार की दोपहर अचानक धमाके के साथ नीचे आ गया और रनवे के पास धड़ाम से गिर कर आग के गोले में (Tejas Crash Dubai) बदल गया। इससे पूरा अल मकतूम एयरपोर्ट (Al Maktoum Airport) काले धुएं से भर गया। हजारों दर्शक सांस रोके देखते रह गए। भारतीय वायुसेना का चहेता बेटा, हमारा अपना तेजस Mk-1, हवा में करतब दिखाते-दिखाते अचानक चीखा और फिर ज़मीन की तरफ गोता लगा दिया। एयर शो के कारण अल मकतूम एयरपोर्ट के ऊपर हजारों लोग तालियाँ बजा रहे थे, लेकिन अगले ही पल सबकी चीखें निकल गईं। विमान तेज़ी से नीचे आया, दर्शकों से दूर एक खाली मैदान में जा गिरा और पलक झपकते ही लपटों का समंदर बन गया। काला धुआँ इतना घना था कि सूरज भी ढक गया। इंडियन एयर फ़ोर्स ने कहा कि उसे जान के नुकसान पर अफ़सोस है और उसने कोर्ट ऑफ़ इन्क्वायरी का आदेश (Court of Inquiry) दिया है।
भारतीय वायुसेना अनुसार, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से विकसित यह लड़ाकू विमान स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 2:10 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ। भारतीय वायुसेना ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पायलट को गंभीर चोटें आईं। वायुसेना ने कहा कि उसे "जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख है" और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।
यूनाइटेड अरब अमीरात सरकार ने एक्सीडेंट की पुष्टि की और कहा कि "फायरफाइटिंग और इमरजेंसी टीमों ने घटना पर तेज़ी से प्रतिक्रिया दी और अभी मौके पर स्थिति को संभाल रही हैं"। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अग्निशमन अभियान जारी है।
UAE के रक्षा मंत्रालय ने एक X पोस्ट में, कहा: "दुबई एयरशो में आज के फ्लाइंग डिस्प्ले में हिस्सा ले रहा भारत का एक तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जिससे पायलट की दुखद मौत हो गई। फायरफाइटिंग और इमरजेंसी टीमों ने घटना पर तेज़ी से प्रतिक्रिया दी और अभी मौके पर स्थिति को संभाल रही हैं।"
दुनिया का सबसे चमकदार एयर शो चल रहा था। एमिरेट्स और फ्लाई दुबई ने अरबों डॉलर के ऑर्डर दिए थे। लेकिन तेजस का क्रैश होते ही पूरा माहौल बदल गया। लोग भागने लगे, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दौड़ पड़ीं। रक्षा विशेषज्ञ बोले – “तकनीकी खराबी हो या पायलट एरर, जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर ये नुकसान बड़ा है।” इधर HAL और IAF की जॉइंट जांच टीम आज रात तक दुबई पहुंच रही है। कल सुबह तक पायलट की स्थिति साफ हो सकती है। ध्यान रहे कि तेजस को मलेशिया, अर्जेंटीना, मिस्र जैसे देश देख रहे थे। इस हादसे से डील पर असर पड़ सकता है।
