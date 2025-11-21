दुबई एयर शो में तेजस क्रैश: पायलट की मौत, आग का गोला बना विमान, कोर्ट ऑफ़ इन्क्वायरी का आदेश

Tejas Crash Dubai: भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस Mk-1 उड़ान दुबई एयर शो के आखिरी दिन शुक्रवार की दोपहर अचानक धमाके के साथ नीचे आ गया और रनवे के पास धड़ाम से गिर कर आग के गोले में (Tejas Crash Dubai) बदल गया। इससे पूरा अल मकतूम एयरपोर्ट (Al Maktoum Airport) काले धुएं से भर गया। हजारों दर्शक सांस रोके देखते रह गए। भारतीय वायुसेना का चहेता बेटा, हमारा अपना तेजस Mk-1, हवा में करतब दिखाते-दिखाते अचानक चीखा और फिर ज़मीन की तरफ गोता लगा दिया। एयर शो के कारण अल मकतूम एयरपोर्ट के ऊपर हजारों लोग तालियाँ बजा रहे थे, लेकिन अगले ही पल सबकी चीखें निकल गईं। विमान तेज़ी से नीचे आया, दर्शकों से दूर एक खाली मैदान में जा गिरा और पलक झपकते ही लपटों का समंदर बन गया। काला धुआँ इतना घना था कि सूरज भी ढक गया। इंडियन एयर फ़ोर्स ने कहा कि उसे जान के नुकसान पर अफ़सोस है और उसने कोर्ट ऑफ़ इन्क्वायरी का आदेश (Court of Inquiry) दिया है।