तेजस्वी ने एनडीए पर साधा निशाना, कहा- राज्य को गुजरात के हिस्से का 1 प्रतिशत भी नहीं मिला

तेजस्वी यादव ने एनडीए पर साधा निशाना (Photo-IANS)
महागठबंधन के सीएम फेस और राजद नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर प्रदेश के विकास की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा- नीतीश कुमार उद्योगों और निवेश को आकर्षित करने में विफल रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि अगर वे मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, तो वे औद्योगिक विकास और रोज़गार सृजन पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है, जहां पर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। उन्होंने कहा कि लोगों को अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोज़गार के लिए पलायन करना पड़ता है। राज्य में न तो कोई कारखाने हैं और न ही कोई निवेश। मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठकों में भी शामिल नहीं होते, निवेश लाने की तो बात ही छोड़ दीजिए।
तेजस्वी यादव ने खगड़िया के गोगरी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें बिहार को नंबर एक बनाना है, जिसके लिए निवेश लाने, शिक्षा को बढ़ावा देने और उचित स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हम राज्य में कारखाने स्थापित करेंगे और बिहार को विकास के पथ पर ले जाने के लिए निवेश लाएंगे।’
इससे पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का हर शब्द राज्य के प्रति नकारात्मक और अपमानजनक था। साथ ही उन्होंने पीएम पर बिहार के लोगों को धोखा देने का भी आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने राज्य को जो कुछ भी दिया है वह गुजरात को दिए गए धन का एक प्रतिशत भी नहीं है।
बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बता दें कि इस बार एनडीए-महागठबंधन के अलावा तेज प्रताप और प्रशांत किशोर की पार्टी भी चुनावी मैदान में है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग