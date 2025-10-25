तेजस्वी ने एनडीए पर साधा निशाना, कहा- राज्य को गुजरात के हिस्से का 1 प्रतिशत भी नहीं मिला

इससे पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का हर शब्द राज्य के प्रति नकारात्मक और अपमानजनक था। साथ ही उन्होंने पीएम पर बिहार के लोगों को धोखा देने का भी आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने राज्य को जो कुछ भी दिया है वह गुजरात को दिए गए धन का एक प्रतिशत भी नहीं है।