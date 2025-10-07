‘तेजस्वी RJD का CM चेहरा होंगे, लेकिन इंडिया ब्लॉक का…’: बिहार के मुख्यमंत्री पर कांग्रेस नेता का जवाब

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर यह खींचतान महीनों से चल रही है आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन के बाहर यादव को व्यापक रूप से एकमात्र यथार्थवादी विकल्प के रूप में देखा जाता है। एकमात्र विपक्षी नेता जिसके पास राजनीतिक नेताओं और जनता दोनों से पर्याप्त प्रभाव और समर्थन है, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख और अनुभवी नीतीश कुमार को शीर्ष पद के लिए प्रभावी रूप से चुनौती दे सकता है। पार्टी संरक्षक लालू प्रसाद यादव के पुत्र और दो बार के पूर्व उपमुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 2020 में राजद को 75 सीटों (243 में से) पर पहुंचाया, जिसे उनकी साख में इजाफा माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को इस श्रेणी में सार्वजनिक रूप से समर्थन देने से इनकार कर दिया है।