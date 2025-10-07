Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘तेजस्वी RJD का CM चेहरा होंगे, लेकिन इंडिया ब्लॉक का…’: बिहार के मुख्यमंत्री पर कांग्रेस नेता का जवाब

Bihar Elections: कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि तेजस्वी यादव उनकी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जा सकते हैं, लेकिन वह अभी तक इंडिया ब्लॉक की पसंद नहीं हैं।

2 min read

पटना

image

Shaitan Prajapat

Oct 07, 2025

Tejashwi Yadav and Rahul Gandhi

तेजस्वी यादव और राहुल गांधी (Photo-ANI)

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव में 30 दिन से भी कम समय शेष है। राजनीति पार्टियों ने चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। अभी तक महागठबंधन ने मुख्यमंत्री चेहरा को ऐलान नहीं किया है। विपक्षी महागठबंधन में मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस शामिल है। महागठबंधन में भी मुख्यमंत्री के चेहरे को खींचतान चल रही है। आरजेडी नेता मांग कर रहे है कि तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किया जाए। कांग्रेस ने अभी तक इस मुद्दे पर अपने पत्ते नहीं खोले है।

'तेजस्वी अभी तक इंडिया ब्लॉक की पसंद नहीं'

कांग्रेस नेता उदित राज ने मंगलवार को ​मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव उनकी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जा सकते हैं, लेकिन वह अभी तक इंडिया ब्लॉक की पसंद नहीं हैं। इंडिया ब्लॉक राष्ट्रीय स्तर का भाजपा विरोधी मोर्चा है जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है और जिसमें आरजेडी भी शामिल है। कांग्रेस नेता के इस बयान ने तेजस्वी यादव की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

'आरजेडी के लिए सीएम फेस हो सकते है तेजस्वी'

राज ने कहा कि वह आरजेडी के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक सीएम फेस सामूहिक रूप से तय करेगा। उन्होंने आगे कहा कि देखिए, किसी भी पार्टी का कोई भी समर्थक ऐसा कर सकता है (उस पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री घोषित कर सकता है), लेकिन इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार अभी तय नहीं हुआ है। देखते हैं कांग्रेस मुख्यालय क्या फैसला करता है।

मुख्यमंत्री चेहरे के लिए ​खींचतान जारी

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर यह खींचतान महीनों से चल रही है आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन के बाहर यादव को व्यापक रूप से एकमात्र यथार्थवादी विकल्प के रूप में देखा जाता है। एकमात्र विपक्षी नेता जिसके पास राजनीतिक नेताओं और जनता दोनों से पर्याप्त प्रभाव और समर्थन है, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख और अनुभवी नीतीश कुमार को शीर्ष पद के लिए प्रभावी रूप से चुनौती दे सकता है। पार्टी संरक्षक लालू प्रसाद यादव के पुत्र और दो बार के पूर्व उपमुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 2020 में राजद को 75 सीटों (243 में से) पर पहुंचाया, जिसे उनकी साख में इजाफा माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को इस श्रेणी में सार्वजनिक रूप से समर्थन देने से इनकार कर दिया है।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव: मिथिलांचल में इन चार सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM, ओवैसी ने RJD पर साधा निशाना
राष्ट्रीय
Asaduddin Owaisi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

07 Oct 2025 08:53 pm

Published on:

07 Oct 2025 08:47 pm

Hindi News / National News / ‘तेजस्वी RJD का CM चेहरा होंगे, लेकिन इंडिया ब्लॉक का…’: बिहार के मुख्यमंत्री पर कांग्रेस नेता का जवाब

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने पार्टी में किए बड़े बदलाव, जीजा अरुण भारती को दी ये जिम्मेदारी

राष्ट्रीय

मुंबई के लिए 8 अक्टूबर का दिन बेहद खास, PM मोदी देंगे तीन बड़ी सौगातें, जानें पूरी डिटेल

PM Modi NMIA Mumbai Metro
मुंबई

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

राष्ट्रीय

School Holiday: कर्नाटक में 8 से 18 अक्टूबर तक स्कूलों का रहेगा अवकाश, सीएम सिद्धारमैया ने की घोषणा

राष्ट्रीय

दिल्ली-NCR में तेज हवाओं के साथ बारिश, गुलाबी ठंड का एहसास: IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Heavy rain in Delhi-NCR
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.