तेजस्वी सिर्फ ख्याली पुलाव पकाएंगे, जीतन राम मांझी ने RJD के खिलाफ खोला मोर्चा

Bihar Elections 2025: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के दावे पर तीखा पलटवार किया है। मांझी ने कहा कि जिस परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप हों, वह भ्रष्टाचार मिटाने की बात कैसे कर सकता है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने तेजस्वी के दावों को 'ख्याली पुलाव' करार देते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा। मांझी ने 2010 के चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए तेजस्वी को हकीकत में रहने की सलाह दी।