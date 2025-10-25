Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

तेजस्वी सिर्फ ख्याली पुलाव पकाएंगे, जीतन राम मांझी ने RJD के खिलाफ खोला मोर्चा

Bihar Elections: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव ख्याली पुलाव पका लें। वे सरकार बनाने नहीं जा रहे। वे 2010 के चुनाव परिणाम को याद रखें।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Shaitan Prajapat

Oct 25, 2025

Jitan Ram Manjhi

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Photo-IANS)

Bihar Elections 2025: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के दावे पर तीखा पलटवार किया है। मांझी ने कहा कि जिस परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप हों, वह भ्रष्टाचार मिटाने की बात कैसे कर सकता है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने तेजस्वी के दावों को 'ख्याली पुलाव' करार देते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा। मांझी ने 2010 के चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए तेजस्वी को हकीकत में रहने की सलाह दी।

एनडीए की जीत का दावा

मांझी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बिहार की जनता अब समझदार है और एनडीए के पक्ष में मतदान करेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता विकास करने वाली सरकार चाहती है, न कि काल्पनिक योजनाओं वाली।

तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप

केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी तेजस्वी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त रहा हो, वह भ्रष्टाचार खत्म करने की बात नहीं कर सकता। राय ने राजद के 15 साल के शासन को 'जंगल राज' करार देते हुए आरोप लगाया कि उस दौरान भ्रष्टाचार, नरसंहार, और गरीबों की जमीन हड़पने की घटनाएं आम थीं। उन्होंने तेजस्वी से पूछा कि नौकरी के बदले जमीन लेने वाले भ्रष्टाचार पर कैसे बोल सकते हैं।

तेजस्वी का दावा

तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनकी सरकार बिहार को भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बनाएगी। उन्होंने पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बनाने का वादा किया।

ये भी पढ़ें

मौसम ने ली करवट: 26, 27, 28, 29 और 30 अक्टूबर को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट
राष्ट्रीय
Heavy Rain Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Oct 2025 06:48 pm

Hindi News / National News / तेजस्वी सिर्फ ख्याली पुलाव पकाएंगे, जीतन राम मांझी ने RJD के खिलाफ खोला मोर्चा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर कई बार बनाए संबंध, इस्लाम धर्म को अपनाने का डाला दबाव, फिर परिवार के साथ…

Boyfriend arrested
राष्ट्रीय

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस्मत आजमा रहे हैं ये सेलिब्रिटी, जानें किस पार्टी ने किसे दिया टिकट

राष्ट्रीय

Haryana: प्रदेश की सभी जिमों में होगी महिला ट्रेनर्स, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आयोग का बड़ा फैसला

राष्ट्रीय

सतारा कांड के आरोपी पुलिसकर्मी का एनकाउंटर करो: RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग

Satara Doctor Suicide Case
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: मुस्लिम होगा दूसरा डिप्टी सीएम! तेजस्वी यादव ने दिए संकेत

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.