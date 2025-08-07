पीएम मोदी कमजोर हो गए, वह अमेरिका की धुनों पर नाच रहे…50% टैरिफ को लेकर तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान

तेजस्वी ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, आप सभी देख रहे हैं कि इस देश की सरकार कैसे काम कर रही है। ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, ट्रंप ने 28 बार कहा है कि उन्होंने युद्धविराम कराया, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी तक इस पर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पीएम ने अभी तक यह नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। पीएम इतने कमजोर हो गए हैं कि वह अमेरिका के इशारों पर नाच रहे हैं। तेजस्वी ने आगे कहा, 50% का टैरिफ देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, और कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है। सब लोग चुप हैं। ये लोग देश को नुकसान पहुंचाएंगे और फिर बिहार जाकर कहेंगे, देखो, हम विश्वगुरु बन गए हैं।