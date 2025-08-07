पीएम मोदी कमजोर हो गए, वह अमेरिका की धुनों पर नाच रहे…50% टैरिफ को लेकर तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान

अमेरिकी ने बुधवार रात भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसके बाद देश पर लगी कुल टैरिफ दर बढ़ कर 50 प्रतिशत हो गई है। भारत के रूसी तेल आयात करने के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर यह अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इस घोषणा के बाद से ही देश की राजनीती में हड़कंप मच गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है और पीएम मोदी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। इसी बीच अब राजद नेता तेजस्वी यादव का इस मुद्दे पर बड़ा बयान सामने आया है। यादव ने इस मुद्दे पर मोदी की चुप्पी की आलोचना करते हुए उन्हें कमजोर बताया और उन पर अमेरिका की धुन पर नाचने का आरोप लगाया है।
तेजस्वी ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, आप सभी देख रहे हैं कि इस देश की सरकार कैसे काम कर रही है। ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, ट्रंप ने 28 बार कहा है कि उन्होंने युद्धविराम कराया, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी तक इस पर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पीएम ने अभी तक यह नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। पीएम इतने कमजोर हो गए हैं कि वह अमेरिका के इशारों पर नाच रहे हैं। तेजस्वी ने आगे कहा, 50% का टैरिफ देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, और कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है। सब लोग चुप हैं। ये लोग देश को नुकसान पहुंचाएंगे और फिर बिहार जाकर कहेंगे, देखो, हम विश्वगुरु बन गए हैं।
मीडिया से बातचीत करने से पहले तेजस्वी ने टैरिफ को लेकर अपने एक्स अकाउंट पर भी एक पोस्ट शेयर किया था। उन्होंने लिखा, अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाना व्यापार में दादागिरी का एक क्लासिक उदाहरण है- संप्रभु राष्ट्रों को मजबूर करने के लिए व्यापार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। यह निराशाजनक है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, विदेश मंत्री जयशंकर जी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसका कड़ा विरोध नहीं किया है। भारत दबाव में आकर अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं को नहीं बदल सकता।