तेजस्वी नाचता है तो मैं…, अपने भाई के खिलाफ तेज प्रताप ने बदले सुर

Tejashwi Dance Video: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव का पटना के मरीन ड्राइव पर युवाओं के साथ डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो पर उनके बड़े भाई और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सधा हुआ जवाब देते हुए कहा कि हर किसी का अपना हुनर होता है। हालांकि, तेज प्रताप ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अब राजद का हिस्सा नहीं हैं और महागठबंधन के लोग उनके साथ आ रहे हैं। इस बयान ने बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है।