तेजस्वी नाचता है तो मैं…, अपने भाई के खिलाफ तेज प्रताप ने बदले सुर

Tejashwi Dance Video: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव का पटना के मरीन ड्राइव पर युवाओं के साथ डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो पर उनके बड़े भाई और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सधा हुआ जवाब देते हुए कहा कि हर किसी का अपना हुनर होता है। हालांकि, तेज प्रताप ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अब राजद का हिस्सा नहीं हैं और महागठबंधन के लोग उनके साथ आ रहे हैं। इस बयान ने बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है।
पटना में एक कार्यक्रम में तेज प्रताप ने कहा, मैं अब उस पार्टी (राजद) में नहीं हूं। महागठबंधन के लोग मेरे साथ आ रहे हैं। मेरे पिता लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हमें स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट गाँव चाहिए। मैं बिहार के लिए स्मार्ट गाँव बनाऊँगा और जनता के लिए आखिरी सांस तक लडूंगा। उनके इस बयान ने राजद की आंतरिक कलह को उजागर किया है, खासकर तब जब तेजस्वी को पार्टी सुप्रीमो लालू यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश कर रहे हैं।
तेजस्वी के वायरल डांस वीडियो पर तेज प्रताप ने कहा, अगर वह नाच रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वह नाचना चाहते हैं, तो नाचेंगे। उन्हें कौन रोक सकता है? मैं कई बार बाँसुरी बजाता हूँ। हर किसी का अपना हुनर होता है। युवा इससे प्रेरित होंगे। श्री कृष्ण भी नाचते थे। यह बयान तेज प्रताप के पहले के उस कथित बयान से अलग है, जिसमें उनके ‘नचनिया’ कहने की बात वायरल हुई थी, जिसे बाद में फैक्ट-चेक में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के लिए कहा गया बताया गया।
तेजस्वी का डांस वीडियो, जिसमें वह भोजपुरी गाने पर युवाओं के साथ थिरकते नजर आए, उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने शेयर किया था। उन्होंने इसे दिल तो बच्चा है कहकर युवाओं से जुड़ने का प्रयास बताया। लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि यह बिहार में सुशासन का सबूत है, वरना जंगलराज में तेजस्वी को गुंडे उठा ले जाते।