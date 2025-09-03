Patrika LogoSwitch to English

पीएम मोदी की मां को गाली देने के विवाद पर तेजस्वी का पलटवार, ‘ये हमारे संस्कार नहीं, लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड…’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "किसी की भी मां को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। हम इसके पक्षधर नहीं हैं, ये हमारे संस्कार में नहीं है।

पटना

Shaitan Prajapat

Sep 03, 2025

आरजेडी सांसद तेजस्वी यादव (फोटो पत्रिका)

PM Modi Mother Abuse: बिहार के दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के प्रति कथित अपमानजनक टिप्पणी का मामला गरमाया हुआ है। बीजेपी नेताओं में इसको लेकर जबरदस्त आक्रोश है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस मामले में पीएम मोदी ने मंगलवार को विपक्ष नेताओं के खिलाफ कटाक्ष करते हुए कहा कि इन लोगों को लगता है कि कुर्सी पर बैठने का हक सिर्फ उनका ही है। अब इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।

'ये हमारे संस्कार नहीं'

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी के बयान पर कहा कि यह गलत है। आरजेडी सांसद ने कहा कि किसी की भी मां को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इसके पक्षधर नहीं हैं, ये हमारे संस्कार में नहीं है।

'50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और नीतीश का DNA'

पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले प्रधानमंत्री मोदी हैं, सोनिया गांधी को इतनी भद्दी-भद्दी गालियां दी गई, नीतीश कुमार के DNA पर सवाल उठाए गए।

बीजेपी विधायकों ने दी मां-बहनों की गालियां

उन्होंने कहा कि मुझे भाजपा विधायकों ने मां-बहनों की गालियां सदन में दी। भाजपा के प्रवक्ता कई बार महिलाओं का अपमान लाइव कैमरे पर करते हैं… प्रधानमंत्री इतने दिनों से विदेश में थे यहां आए तो उनको रोना आया विदेश में ठहाके लगा रहे थे।

एनडीए ने चार सितंबर को बुलाया बिहार बंद

इस घटना के विरोध में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 4 सितंबर 2025 को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का ऐलान किया है। मंगलवार को बिहार BJP प्रदेश कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में NDA के नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला।

Updated on:

03 Sept 2025 04:16 pm

Published on:

03 Sept 2025 03:53 pm

Hindi News / National News / पीएम मोदी की मां को गाली देने के विवाद पर तेजस्वी का पलटवार, ‘ये हमारे संस्कार नहीं, लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड…’

