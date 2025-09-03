पीएम मोदी की मां को गाली देने के विवाद पर तेजस्वी का पलटवार, ‘ये हमारे संस्कार नहीं, लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड…’

PM Modi Mother Abuse: बिहार के दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के प्रति कथित अपमानजनक टिप्पणी का मामला गरमाया हुआ है। बीजेपी नेताओं में इसको लेकर जबरदस्त आक्रोश है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस मामले में पीएम मोदी ने मंगलवार को विपक्ष नेताओं के खिलाफ कटाक्ष करते हुए कहा कि इन लोगों को लगता है कि कुर्सी पर बैठने का हक सिर्फ उनका ही है। अब इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।