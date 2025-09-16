‘बिहार अधिकार यात्रा’ नहीं, बल्कि ‘भ्रष्टाचार बचाओ यात्रा’: बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज

दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव की यह यात्रा अधिकार की नहीं, बल्कि 'भ्रष्टाचार बचाओ' मार्च है। उन्होंने 2005 से पहले राजद सरकार के दौर को याद दिलाते हुए आरोप लगाया कि तब अपहरण का उद्योग और जबरन वसूली का राज था। जायसवाल बोले, वे उसी पुरानी स्थिति को लौटाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता उनके इस सपने को कभी साकार नहीं होने देगी। यह बयान यात्रा के दौरान दरभंगा में कथित तौर पर पीएम मोदी और उनकी मां पर अपशब्दों की घटना के बाद आया, जिसके खिलाफ भाजपा ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया था। जायसवाल ने कहा, यह यात्रा पंक्चर हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट खुद निगरानी कर रहा है। विपक्ष पर 'जंगल राज' लौटाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने जनता से एनडीए को समर्थन देने की अपील की।