बेटी के बॉयफ्रेंड को शादी की बात करने घर बुलाया, फिर बैट से पीट-पीट कर ले ली जान

मृतक ज्योति श्रवण साई (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
अगर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के घर वाले आपको मिलने बुलाते है तो सावधान हो जाइए क्योंकि हो सकता है कि मिलना सिर्फ बहाना हो और आपके साथी के घर वाले इसके पीछे एक बड़ी साजिश रच कर बैठे हो। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सामने आया है। यहां एक दूसरे वर्ष के इंजीनियरिंग छात्र को उसकी गर्लफ्रेंड के मां-बाप ने पीट-पीट कर मार डाला।
लड़की के घर वालों ने लड़के को शादी की बात करने के बहाने मिलने बुलाया और फिर उस पर क्रिकेट बैट से हमला कर दिया। खबरों के अनुसार, लड़की का परिवार शुरुआत से इस रिश्ते के खिलाफ था और कई बार लड़के को उनकी बेटी से दूर रहने की चेतावनी दे चुका था। लेकिन इसके बावजूद जब लड़का नहीं माना तो उन्होंने उसे रास्ते से हटाने के लिए यह साजिश रची।
मृतक छात्र की पहचान ज्योति श्रवण साई के रूप में हुई है। साई मैसममागुडा स्थित सेंट पीटर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर रहा था। वह बी.टेक का दूसरे वर्ष का छात्र था। साई कुथबुल्लापुर में एक किराए का कमरा लेकर रहता था। साई बीरामगुडा के इसुकाबावी इलाके की रहने वाली 19 वर्षीय श्रीजा के साथ रिलेशनशिप में था।
अमीनपुर सर्किल इंस्पेक्टर नरेश ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, श्रीजा के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने कई बार साई को श्रीजा से दूर रहने की चेतावनी दी थी। लेकिन जब बार-बार समझाने के बाद भी साई नहीं माना तो श्रीजा के मां-बाप ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला लिया।
उन्होंने घटना वाले दिन शादी की बात करने का बहाना करके साई को अपने घर बुलाया। लेकिन जैसे ही साई वहां पहुंचा श्रीजा के मां-बाप और अन्य घरवालों ने मिलकर उस पर क्रिकेट बैट से हमला कर दिया। इस हमले के दौरान साई को कई गंभीर चोटें आई। उसका सिर जख्मी हो गया और उसकी पसलियों और पैर में फ्रैक्चर हो गया।
इसके बाद साई को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमीनपुर पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर सबूत इकट्ठा किए और हमले में इस्तेमाल किया गया बैट भी बरामद कर लिया।
साई के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस इस हमले के पीछे की असली वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है। साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस हमले में श्रीजा के परिवार का कोई और सदस्य भी शामिल था।
