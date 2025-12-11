बेटी के बॉयफ्रेंड को शादी की बात करने घर बुलाया, फिर बैट से पीट-पीट कर ले ली जान

अगर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के घर वाले आपको मिलने बुलाते है तो सावधान हो जाइए क्योंकि हो सकता है कि मिलना सिर्फ बहाना हो और आपके साथी के घर वाले इसके पीछे एक बड़ी साजिश रच कर बैठे हो। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सामने आया है। यहां एक दूसरे वर्ष के इंजीनियरिंग छात्र को उसकी गर्लफ्रेंड के मां-बाप ने पीट-पीट कर मार डाला।