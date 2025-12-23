SIR: बांग्लादेश सीमा से सटे बंगाल के 3 जिले, जहां मिले 10 लाख संदिग्ध वोटर, जानें चुनाव आयोग को कैसे लगी भनक?

भारत-बांग्लादेश सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के तीन जिलों मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना में सबसे ज्यादा संदिग्ध वोटर पाए गए हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के दौरान 'वंश मैपिंग' में उनके फैमिली ट्री डेटा में अजीब बात सामने आई है। जिसके बाद उनके संदिग्ध होने का पता चला है।