6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

किराएदार के घर में जबरन घुसना पड़ा भारी, मकान मालिक को जेल और जुर्माना

Tenant Rights in India: क्या मकान मालिक बिना पूछे आपके किराए के कमरे में घुस सकता है? केरल हाई कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, मकान मालिक को जेल और भारी जुर्माना। जानें क्या हैं किराएदारों के कानूनी अधिकार।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Apr 01, 2026

Tenant Rights in India

Tenant Rights in India (Image: Gemini)

Tenant Rights in India: किराएदारों के अधिकारों को लेकर एक अहम फैसला देते हुए केरल हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी मकान मालिक अपने किराए पर दिए गए घर में बिना अनुमति जबरन प्रवेश नहीं कर सकता है। अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए मकान मालिक को सजा सुनाते हुए लोअर कोर्ट और अपीलीय अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

मालिकाना हक अपराध का लाइसेंस नहीं

जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कोई भी व्यक्ति, भले ही वह मकान का मालिक क्यों न हो, किसी दूसरे के वैध कब्जे वाली जगह में गैरकानूनी तरीके से प्रवेश नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि मालिकाना हक के नाम पर कानून तोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब प्रवेश का उद्देश्य किसी गैरकानूनी काम को अंजाम देना हो।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला उस समय सामने आया जब एक मकान मालिक पर आरोप लगा कि उसने किराएदार के घर में जबरन घुसकर उसका सामान बाहर फेंक दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, किराएदार ने जिस कमरे को किराए पर लिया था, उसमें मकान मालिक ने बिना अनुमति प्रवेश किया और उसके घरेलू सामान को बाहर निकाल दिया, जिससे आर्थिक नुकसान भी हुआ।

किन धाराओं में हुई सजा?

लोअर कोर्ट ने मकान मालिक को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 454 (अपराध के इरादे से घर में घुसना) और धारा 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) के तहत दोषी ठहराया है।

ट्रायल कोर्ट ने उसे एक साल की सजा और जुर्माना लगाया, जबकि अपीलीय अदालत ने सजा में बदलाव करते हुए तीन महीने की सजा और किराएदार को 15 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

मामला हाई कोर्ट पहुंचने पर अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों का अध्ययन किया और पाया कि निचली अदालतों का फैसला सही था। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ मकान का मालिक होना किसी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं बनाता। अगर वह किराएदार के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसे सजा भुगतनी होगी।

किराएदारों के लिए अहम संदेश

यह फैसला किराएदारों के अधिकारों की रक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे यह साफ संदेश जाता है कि मकान मालिक भी कानून के दायरे में हैं और वे मनमाने तरीके से किराएदार की निजी जगह में दखल नहीं दे सकते।

ये भी पढ़ें

पडोसी मुल्क नेपाल का बड़ा ऐलान: प्रधानमंत्री बालेन शाह मांगेंगे दलितों से माफी, सदियों पुराने भेदभाव पर ऐतिहासिक कदम
विदेश
Nepal PM Balen Shah Dalit apology

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Apr 2026 08:59 pm

Published on:

01 Apr 2026 08:58 pm

Hindi News / National News / किराएदार के घर में जबरन घुसना पड़ा भारी, मकान मालिक को जेल और जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

गुरु से आगे मत निकलो! सोशल मीडिया पर पोस्ट कर Raghav Chadha ने किस ओर किया इशारा

Raghav Chadha,, AAP internal conflict Aam Aadmi Party controversy, Raghav Chadha Instagram post,
राष्ट्रीय

‘वे सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते है’, पीएम मोदी ने असम में कांग्रेस पर बोला हमला

pm modi
राष्ट्रीय

BJP Foundation Day: वन नेशन वन इलेक्शन, UCC पर सरकार का फोकस, मोदी सरकार का मास्टर प्लान

PM Modi
राष्ट्रीय

CM हिमंत सरमा की पत्नी पर लगा दूसरे देश का पासपोर्ट रखने का आरोप, क्या कहता है भारत का नियम

Indian citizenship,multiple foreign passports,
राष्ट्रीय

‘अपना ब्लाउज फाड़ लो’, केरल कांग्रेस नेता का विवादित बयान वायरल, विपक्षी पार्टी का विरोध

Congress Leader
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.