Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

गुजरात की जेल में आतंकी डॉ. अहमद पर कैदियों ने किया हमला, 8 नवंबर को ATS ने किया था गिरफ्तार

Sabarmati Jail clash: साबरमती जेल में कैदियों ने आतंकी डॉ. अहमद पर हमला कर दिया, जिसमें वह घायल हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Ashib Khan

Nov 18, 2025

आतंकी डॉ. अहमद पटेल के साथ कैदियों ने की मारपीट

आतंकी डॉ. अहमद पटेल के साथ कैदियों ने की मारपीट (Photo-X @Shubhamshuklamp)

गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती जेल में मंगलवार को इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत से जुड़े आतंकी डॉ. अहमद के साथ कैदियों ने मारपीट की। हमले में आतंकी की आंख, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। उन्हें इलाज के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना अंडरट्रायल बैरक में हुई है।

कैदियों के साथ हुई बहस

बैरक में आतंकी अहमद की साथी कैदियों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, जो हाथापाई में बदल गई। कैदियों ने अहमद पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया।

पुलिस ने किया हस्तक्षेप

बता दें कि पुलिस ने हस्तक्षेप कर अहमद को कैदियों के चंगुल से छुड़ाया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर गुजरात ATS की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जांचकर्ता हमलावरों की पहचान करने और यह पता लगाने में लगे हैं कि हमला किसी आपसी झगड़े का नतीजा था या जेल के अंदर किसी बड़ी साज़िश का हिस्सा।

पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने को कहा

वहीं मामले की जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल प्रशासन ने पुलिस से घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमने स्थानीय पुलिस को घटना के बारे में पहले ही सूचना दे दी है और इस संबंध में जल्द ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। 

8 नवंबर को किया था गिरफ्तार

गुजरात एटीएस ने 8 नवंबर को डॉ. अहमद और दो अन्य आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इन पर शक्तिशाली जहर 'रिसिन' के साथ एक बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप हैं। इसके बाद एटीएस ने डॉ. अहमद के घर की तलाशी ली। इस दौरान रसायन और कच्चा माल जब्त किया।

ये भी पढ़ें

NCP नेता नवाब मलिक को झटका, दाऊद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय
मुंबई
Nawab Malik Maharashtra politics

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Nov 2025 09:32 pm

Published on:

18 Nov 2025 09:27 pm

Hindi News / National News / गुजरात की जेल में आतंकी डॉ. अहमद पर कैदियों ने किया हमला, 8 नवंबर को ATS ने किया था गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह कैसा होगा? MP रविशंकर प्रसाद ने बताई पूरी बात

पटना

तेज प्रताप ने पीएम मोदी से लगाई गुहार

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय

‘किडनी को गंदा बताने वाले पहले किडनी दान करें’, रोहिणी आचार्य का एक और विस्फोट, खुले मंच पर किसे दी बहस की चुनौती

rohini acharya
पटना

अमित शाह फाइनल करेंगे BJP मंत्रियों की लिस्ट, नीतीश कुमार के शपथ से एक दिन पहले पहुंचेंगे पटना

Bihar Politics: अमित शाह और नीतीश कुमार
पटना

पीके ने लिया पाक के पूर्व पीएम इमरान खान का नाम

प्रशांत किशोर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.