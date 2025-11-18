गुजरात की जेल में आतंकी डॉ. अहमद पर कैदियों ने किया हमला, 8 नवंबर को ATS ने किया था गिरफ्तार

आतंकी डॉ. अहमद पटेल के साथ कैदियों ने की मारपीट (Photo-X @Shubhamshuklamp)
गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती जेल में मंगलवार को इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत से जुड़े आतंकी डॉ. अहमद के साथ कैदियों ने मारपीट की। हमले में आतंकी की आंख, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। उन्हें इलाज के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना अंडरट्रायल बैरक में हुई है।
बैरक में आतंकी अहमद की साथी कैदियों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, जो हाथापाई में बदल गई। कैदियों ने अहमद पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया।
बता दें कि पुलिस ने हस्तक्षेप कर अहमद को कैदियों के चंगुल से छुड़ाया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर गुजरात ATS की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जांचकर्ता हमलावरों की पहचान करने और यह पता लगाने में लगे हैं कि हमला किसी आपसी झगड़े का नतीजा था या जेल के अंदर किसी बड़ी साज़िश का हिस्सा।
वहीं मामले की जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल प्रशासन ने पुलिस से घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमने स्थानीय पुलिस को घटना के बारे में पहले ही सूचना दे दी है और इस संबंध में जल्द ही एफआईआर दर्ज की जाएगी।
गुजरात एटीएस ने 8 नवंबर को डॉ. अहमद और दो अन्य आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इन पर शक्तिशाली जहर 'रिसिन' के साथ एक बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप हैं। इसके बाद एटीएस ने डॉ. अहमद के घर की तलाशी ली। इस दौरान रसायन और कच्चा माल जब्त किया।
