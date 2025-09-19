25 साल से फरार आतंकी रफीक शेख जम्मू बस स्टैंड से गिरफ्तार

Terrorist Rafiq Sheikh Arrested: जम्मू-कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की CID ब्रांच ने गुप्त जानकारी के आधार पर आंतकी रफीक शेख को गिरफ्तार किया है। वह 25 साल से फरार था। साल 2000 में वह कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा। इसके बाद से ही पुलिस रफीक की तलाश में थी।
पुलिस ने कहा कि उसके लोकेशन के बारे में पता चलने के बाद रातोंरात गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी से सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है और रफीक शेख के नेटवर्क के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है।