‘दो घंटे की बारिश में पूरे शहर को लकवा मार जाता है’, दिल्ली की बारिश पर बोले CJI गवई

चीफ जस्टिस बीआर गवई ने सोमवार को दिल्ली में बारिश के बाद होने वाली बदहाल स्थिति पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली में आप जानते हैं कि क्या होता है, अगर दो घंटे बारिश हो जाए तो पूरा शहर लकवाग्रस्त हो जाता है। NHAI की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने यह टिप्पणी की है। केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ NHAI याचिका दाखिल की गई है।