‘दो घंटे की बारिश में पूरे शहर को लकवा मार जाता है’, दिल्ली की बारिश पर बोले CJI गवई

दिल्ली में भारी बारिश के बाद होने वाले हालात को लेकर चीफ जस्टिस बीआर गवई ने चिंता व्यक्त की। साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या को भी गंभीर बताया।

भारत

Ashib Khan

Aug 18, 2025

दिल्ली में बरसात से होने वाले हालात पर CJI ने की टिप्पणी (Photo-IANS)

चीफ जस्टिस बीआर गवई ने सोमवार को दिल्ली में बारिश के बाद होने वाली बदहाल स्थिति पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली में आप जानते हैं कि क्या होता है, अगर दो घंटे बारिश हो जाए तो पूरा शहर लकवाग्रस्त हो जाता है। NHAI की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने यह टिप्पणी की है। केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ NHAI याचिका दाखिल की गई है। 

ट्रैफिक की समस्या को भी बताया गंभीर

मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने ट्रैफिक की समस्या को भी गंभीर बताया। SC ने केरल के एक हाइवे पर 12 घंटे जाम पर सवाल उठाया। SC ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को सड़क से एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 12 घंटे लगते है तो वो टोल क्यों दे।

'दिल्ली विकास क्रांति की साक्षी बन रही है', 11 हजार करोड़ रुपये की हाइवे परियोजनाओं के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी
राष्ट्रीय
image

SC ने फैसला रखा सुरक्षित 

एनएचएआई की याचिका पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा है। सोमवार को इस मामले में चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनवाई की। पीठ ने पिछले हफ्ते हाइवे पर 12 घंटे से ज्यादा समय तक लगे ट्रैफिक जाम का बार-बार जिक्र किया। 

‘टोल लेते है मगर सेवाएं नहीं देते’

NHAI से चीफ जस्टिस ने कहा था कि लोगों से आप टोल लेते हैं मगर सेवाएं नहीं देते हैं। बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सड़क निर्माण पूरा होने से पहले टोल लेने पर एनएचएआई को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि जब सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और हालत खराब है तो टोल क्यों वसूला जा रहा है।

तुषार मेहता ने बताया- 12 घंटे क्यों लगा जाम

वहीं NHAI की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। तुषार मेहता ने कोर्ट की टिप्पणी पर कहा कि हाइवे पर 12 घंटे जाम इसलिए लगा क्योंकि वहां लॉरी पलट गई थी। मेहता की इस टिप्पणी पर पीठ ने कहा कि लॉरी अपने आप नहीं पलटी, गड्ढे की वजह से वो पलट गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में पहली बार खुली EVM, वोटों की हुई गिनती तो हारा हुआ प्रत्याशी जीता, निशाने पर आई BJP
राष्ट्रीय
सुप्रीम कोर्ट में हुई दोबारा काउंटिंग (Photo-IANS)

