Budget 2022: निवेशकों, कंपनियों और आम आदमी के लिए बजट 2022 में क्या रहा अच्छा और क्या बुरा

बजट में कोई बड़ी गुड न्यूज भी नहीं है, परंतु आगामी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की घोषणा ने सभी का ध्यान खींचा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि आरबीआई वित वर्ष 2022-23 में अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा।

मंगलवार को बजट पेश कर दिया गया। इस बजट में मौजूद आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है जिससे आम आदमी और कुछ अन्य वर्ग निराश हुए हैं। हालांकि, ये एक ऐसा कदम है जो आगे चलकर अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगा। बजट में कुछ ऐसी चीजें भी शामिल हैं जो भारत के निवेशकों, कंपनियों और आम आदमी के लिए भी किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। तो चलिए समझते हैं कैसे

Budget 2022: The good, bad and ugly of Budget for investors, companies and common man (PC: Business Today)