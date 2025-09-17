DUSU Election पर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, जीत के बाद जुलूस निकालने पर लगाई रोक

डूसू चुनाव में इस बार NSUI और ABVP ने ही प्रत्याशी उतारे हैं। आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई ने इस बार चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारे। NSUI की तरफ से अध्यक्ष पद पर जोशलिन नंदिता चौधरी, उपाध्यक्ष पद पर राहुल झांसल, महासचिव के लिए कबीर और संयुक्त सचिव के लिए लवकुश भड़ाना को प्रत्याशी बनाया है। ABVP ने अध्यक्ष पद के लिए आर्यन मान, उपाध्यक्ष पद के लिए गोविंद तंवर, महासचिव के लिए कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव के लिए दीपिका झा को प्रत्याशी बनाया गया है।