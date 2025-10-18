देश की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय ने उठाया महत्वपूर्ण कदम, 17 राज्यों के मुख्य सचिवों को मिले अहम निर्देश

गृहमंत्री अमित शाह भी हाल में गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग की एक बैठक में मौजूद आइबी निदेशक और राज्यों के मुख्य सचिवों से कह चुके हैं कि सीमांत जिलों के कलेक्टर से यह सुनिश्चित कराया जाए कि सीमा के 30 किमी अंदर किसी तरह का अवैध निर्माण न हो और अगर कहीं मिले तो उसे तुरंत ध्वस्त कराया जाए।