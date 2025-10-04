Patrika LogoSwitch to English

विदेशी हाथों में था रिमोट कंट्रोल…BJP ने सोनिया-राहुल पर साधा निशाना

बीजेपी ने आरोप लगाया कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का रिमोट कंट्रोल सोनिया के पास था, जबकि सोनिया गांधी का रिमोट कंट्रोल "विदेशी शक्तियों" के पास था।

2 min read

भारत

image

Ashib Khan

Oct 04, 2025

BJP के निशाने पर आए सोनिया-राहुल (Photo-IANS)

बीजेपी ने शनिवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने यूपीए सरकार पर विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली बनने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और मनीष तिवारी के खुलासों का हवाला देते हुए कहा- सोनिया गांधी के प्रभाव में मनमोहन सिंह सरकार ने 26/11 के हमलों के बाद कड़ी जवाबी कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था।

‘देश के लोग पूछ रहे सवाल’

बीजेपी नेता ने आगे कहा- देश के लोग कांग्रेस, सोनिया और राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का भारत को बदनाम करने का मिशन है। विदेशी धरती से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी निराधार आरोप लगाते हैं और देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। 

विदेशी हाथों की कठपुतली बन गई थी UPA सरकार

गौरव भाटिया ने कहा- यह गंभीर चिंता का विषय है कि यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम और यूपीए के पूर्व मंत्री मनीष तिवारी जैसे उन्होंने कहा यह दर्शाता है कि जो सरकार संवैधानिक रूप से भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए जिम्मेदार थी, वह वास्तव में विदेशी शक्तियों के हाथों की कठपुतली बन गई थी।

कांग्रेस नेताओं ने किए चौंकाने वाले खुलासे-बीजेपी

बीजेपी नेता यह भी आरोप लगाया कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का रिमोट कंट्रोल सोनिया के पास था, जबकि सोनिया गांधी का रिमोट कंट्रोल "विदेशी शक्तियों" के पास था। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने हाल ही में चौंकाने वाले और चिंताजनक खुलासे किए हैं।

पात्रा ने नटवर सिंह की आत्मकथा का दिया हवाला

वहीं बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी सोनिया गांधी पर हमला किया और नटवर सिंह की आत्मकथा का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि यूपीए सरकार अमेरिका से परामर्श के बाद कैबिनेट मंत्रियों का फैसला करती थी। उन्होंने कहा- यह सोनिया गांधी का निर्देश था कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई न करें।

राष्ट्रीय

Published on:

04 Oct 2025 04:59 pm

Hindi News / National News / विदेशी हाथों में था रिमोट कंट्रोल…BJP ने सोनिया-राहुल पर साधा निशाना

