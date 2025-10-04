विदेशी हाथों में था रिमोट कंट्रोल…BJP ने सोनिया-राहुल पर साधा निशाना

BJP के निशाने पर आए सोनिया-राहुल (Photo-IANS)
बीजेपी ने शनिवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने यूपीए सरकार पर विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली बनने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और मनीष तिवारी के खुलासों का हवाला देते हुए कहा- सोनिया गांधी के प्रभाव में मनमोहन सिंह सरकार ने 26/11 के हमलों के बाद कड़ी जवाबी कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था।
बीजेपी नेता ने आगे कहा- देश के लोग कांग्रेस, सोनिया और राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का भारत को बदनाम करने का मिशन है। विदेशी धरती से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी निराधार आरोप लगाते हैं और देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं।
गौरव भाटिया ने कहा- यह गंभीर चिंता का विषय है कि यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम और यूपीए के पूर्व मंत्री मनीष तिवारी जैसे उन्होंने कहा यह दर्शाता है कि जो सरकार संवैधानिक रूप से भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए जिम्मेदार थी, वह वास्तव में विदेशी शक्तियों के हाथों की कठपुतली बन गई थी।
बीजेपी नेता यह भी आरोप लगाया कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का रिमोट कंट्रोल सोनिया के पास था, जबकि सोनिया गांधी का रिमोट कंट्रोल "विदेशी शक्तियों" के पास था। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने हाल ही में चौंकाने वाले और चिंताजनक खुलासे किए हैं।
वहीं बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी सोनिया गांधी पर हमला किया और नटवर सिंह की आत्मकथा का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि यूपीए सरकार अमेरिका से परामर्श के बाद कैबिनेट मंत्रियों का फैसला करती थी। उन्होंने कहा- यह सोनिया गांधी का निर्देश था कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई न करें।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग