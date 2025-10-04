विदेशी हाथों में था रिमोट कंट्रोल…BJP ने सोनिया-राहुल पर साधा निशाना

बीजेपी ने शनिवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने यूपीए सरकार पर विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली बनने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और मनीष तिवारी के खुलासों का हवाला देते हुए कहा- सोनिया गांधी के प्रभाव में मनमोहन सिंह सरकार ने 26/11 के हमलों के बाद कड़ी जवाबी कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था।