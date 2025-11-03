सुप्रीम कोर्ट ने पोर्नोग्राफी पर बैन लगाने वाली याचिका को सुनने से किया इनकार, कहा- नेपाल की हालत देखी

इस दौरान याचिकाकर्ता ने चौंकाने वाले आंकड़े भी पेश किए, जिसमें कहा गया कि भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा अश्लील वीडियो या क्लिप, जिनमें बाल यौन सामग्री भी शामिल है, बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। यह भी बताया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत सरकार को इन साइटों तक आम जनता की पहुंच को रोकने का अधिकार है।