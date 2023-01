जेपी नड्डा की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा 2024 का लोकसभा चुनाव, BJP ने बढ़ाया कार्यकाल

BJP National President JP Nadda: दिल्ली में चल रही भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से एक बड़ा निर्णय लिया गया है। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा जेपी नड्डा की अगुआई में लड़ेगी।

The Tenure of JP Nadda as National president of BJP is extended till June 2024