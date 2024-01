Explainer: न कोई संवैधानिक पद न कोई अधिकार…, फिर भी देश भर में उपमुख्यमंत्रियों की भरमार

Published: Jan 30, 2024

Deputy C M across the country: अगर हम देश में उपमुख्यमंत्रियों की बात करें तो देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 14 राज्यों में उपमुख्यमंत्री हैं।