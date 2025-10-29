मुझे पीटते रहे जब तक नहीं टूटी छड़ी, इराक से लौटी महिला ने सुनाई दास्तां; 25 और महिला फंसी होने का किया दावा

राज्यसभा सांसद ने कहा- अब तक लौटी हर लड़की इस बात की पुष्टि करती है कि कई और लड़कियां अभी भी विदेश में फँसी हुई हैं, जो दर्शाता है कि यह रैकेट कितना व्यापक और संगठित हो चुका है। उन्होंने कहा- यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी भारतीय बेटियों की कहानी है जो एजेंटों के झूठे वादों का शिकार हो रही हैं और खाड़ी देशों में अकल्पनीय दुर्व्यवहार का शिकार हो रही हैं।