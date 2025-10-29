Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मुझे पीटते रहे जब तक नहीं टूटी छड़ी, इराक से लौटी महिला ने सुनाई दास्तां; 25 और महिला फंसी होने का किया दावा

इराक से लौटी महिला ने दावा किया कि पंजाब की करीब 25 महिलाएं अभी भी इराक में फंसी हुई है। उसने कहा-ट्रैवल एजेंट तनख्वाह वाली नौकरी का झांसा देकर महिलाओं को विदेश भेज रहा है।

2 min read
Google source verification

चण्डीगढ़ हरियाणा

image

Ashib Khan

Oct 29, 2025

इराक से लौटी महिला ने सुनाई आपबीती (Photo-AI)

पंजाब में ट्रैवल एजेंट द्वारा अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी का झांसा देकर महिलाओं को विदेश भेजने का मामला सामने आया है। दरअसल, इन महिलाओं में राज्यसभा सांसद बलबीर सिंह सीचेवाल के हस्तक्षेप के बाद एक महिला इराक से लौटी है। महिला ने खुलासा किया कि अभी भी करीब 25 महिलाएं इराक में फंसी हुई हैं। 

महिला ने सुनाई आपबीती

इराक से लौटी महिला ने अपनी आपबीती सुनाई है। उसने कहा कि उसे सिलाई का काम दिलाने का वादा करके लेकर गए थे, लेकिन वहां पर घरेलू नौकर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया। साथ ही कहा कि उसे साप्ताहिक छुट्टियां और परिवार से संपर्क करने के लिए मोबाइल का उपयोग करने की अनुमति देने का वादा किया था, लेकिन वहां पर सब कुछ उल्टा था।

हमला करने का लगाया आरोप

महिला ने नियोक्ता पर हमला करने का भी आरोप लगाया है। उसने कहा कि जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने तब तक मुझे पीटा जब तक उसकी छड़ी टूटी नहीं। लगातार दुर्व्यवहार और हिंसा से मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा और कई महीनों तक अवसाद में रही। 

राज्यसभा सांसद की मदद से लौटी भारत

महिला ने बताया कि उसने सोशल मीडिया की मदद से राज्यसभा सांसद बलबीर सिंह सीचेवाल से मदद की गुहार लगाई और उनके हस्तक्षेप के बाद वह भारत लौटी है। उसने बताया कि भारत लौटने के बाद करीब एक महीने तक सदमे में रही। 

‘कभी नहीं भूल सकती वो दिन’

महिला ने बताया कि वह इराक में बिताए दिनों को कभी नहीं भूल सकती है। उसने आरोप लगाया कि ट्रैवल एजेंट ने ग्रामीण इलाकों में एक नेटवर्क बनाया है और गरीब लड़कियों को "अच्छी नौकरी" का झांसा देकर विदेश भेज रहा है।

सांसद का दिया धन्यवाद

महिला ने राज्यसभा सांसद से मिलकर मदद करने के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। सांसद ने महिला को अन्य फंसी हुई महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने के लिए कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि मानव तस्करी के ऐसे नेटवर्क ग्रामीण इलाकों में खतरनाक रूप से फैल गए हैं, जिससे कमज़ोर लड़कियां विदेशों में अकल्पनीय पीड़ा झेल रही हैं।

खाड़ी देशों में हो रहा दुर्व्यवहार

राज्यसभा सांसद ने कहा- अब तक लौटी हर लड़की इस बात की पुष्टि करती है कि कई और लड़कियां अभी भी विदेश में फँसी हुई हैं, जो दर्शाता है कि यह रैकेट कितना व्यापक और संगठित हो चुका है। उन्होंने कहा- यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी भारतीय बेटियों की कहानी है जो एजेंटों के झूठे वादों का शिकार हो रही हैं और खाड़ी देशों में अकल्पनीय दुर्व्यवहार का शिकार हो रही हैं।

ये भी पढ़ें

व्हीलचेयर पर आया Delivery Boy… महिला ने Zomato की जमकर तारीफ, सोशल मीडिया पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Oct 2025 09:58 pm

Hindi News / National News / मुझे पीटते रहे जब तक नहीं टूटी छड़ी, इराक से लौटी महिला ने सुनाई दास्तां; 25 और महिला फंसी होने का किया दावा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

वैशाली में तेज प्रताप यादव का भारी विरोध! लालटेन-तेजस्वी जिंदाबाद के नारों के बीच लोगों ने खदेड़ा, काफिले पर हुई पत्थरबाजी

Bihar Election : महनार में तेज प्रताप यादव के काफिले पर हमला
पटना

PM-CM की सीटें खाली नहीं…बेगूसराय में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

राष्ट्रीय

वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव का एक्शन… विधायक, पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष समेत 10 नेता RJD से बाहर

RJD leader, Tejashwi Yadav
पटना

‘दिल्ली में घुसपैठिये बैठे हैं’: शेख हसीना का हवाला देकर ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा

Owaisi Hasina Attack
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव में गोलीबारी! टिकारी में NDA प्रत्याशी अनिल कुमार पर जानलेवा हमला, सिर पर लगी चोट और टूटा हाथ

bihar election
गया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.