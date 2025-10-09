Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘हमें मारने की बनाई थी योजना’, हमले में घायल हुए बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने दिया बड़ा बयान

बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने कहा कि मुझे और विधायक को एक साथ मारने की योजना थी। उन्होंने हमें कार से बाहर खींचने की भी कोशिश की।

2 min read

कोलकाता

image

Ashib Khan

Oct 09, 2025

हमले के बाद बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने दी प्रतिक्रिया (Photo-IANS)

पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने गुरुवार को जानलेवा हमले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- हमलावरों ने जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा में बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे के दौरान उन्हें और बीजेपी विधायक शंकर घोष को मारने की योजना बनाई थी। सांसद ने कहा कि अगर वे वहां से नहीं निकलते तो बच नहीं पाते।

एक साथ मारने की थी योजना-बीजेपी सांसद

बीजेपी सांसद ने भीड़ पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे और विधायक को एक साथ मारने की योजना थी। उन्होंने हमें कार से बाहर खींचने की भी कोशिश की। वे ऐसा नहीं कर सके। अगर वे हमें बाहर निकाल लेते, तो वे हमारे सिर पत्थरों से कुचल देते।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि सोमवार को बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा में बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत सामग्री बांटने गए थे। इस दौरान बीजेपी नेताओं का स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। 

लोगों ने किया हमला

बाद में वहां मौजूद भीड़ ने बीजेपी नेताओं पर लाठियों और जूतों से हमला किया। इसके अलावा उनकी कार पर भी पत्थर फेंके गए। हमले में दोनों नेता घायल हो गए थे। वहीं सांसद खगेन मुर्मू के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं थी। इसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 

राजनीतिक बवाल हुआ खड़ा

बीजेपी नेताओं पर हुए हमले के बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी ने इस हमले को लेकर सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर निशाना साधा। हालांकि सीएम ममता बनर्जी ने अस्पताल जाकर बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू से मुलाकात की और हालचाल जाना।

विधायक को मिली छुट्टी

बीजेपी विधायक शंकर घोष को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। लेकिन सांसद खगेन मुर्मू का अभी भी इलाज चल रहा है, क्योंकि उनकी सर्जरी होगी। बताया जा रहा कि उनके बाएँ गाल की हड्डी पर एक धातु की प्लेट लगाई जा सकती है।

पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे मुर्मू-टीएमसी

सांसद खगेन मुर्मू के आरोपों का जवाब देते हुए TMC नेता उदयन गुहा ने कहा कि यह कहना कि उनकी हत्या की साजिश रची गई थी या उनकी हत्या की जा सकती थी, वास्तव में एक बड़ा दावा है। गुहा ने कहा- अगर कोई उन्हें मारना चाहता था, तो उनके गाल पर ही चोट क्यों लगी? वह अपनी पार्टी द्वारा उनके लिए तैयार की गई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Goa Politics: विधानसभा चुनाव से पहले AAP के कार्यकारी अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, बताई यह बड़ी वजह
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Oct 2025 09:01 pm

Hindi News / National News / ‘हमें मारने की बनाई थी योजना’, हमले में घायल हुए बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की इस पार्टी ने किया बड़ा ऐलान, कहा- नहीं उतारेंगे एक भी प्रत्याशी

राष्ट्रीय

Jammu Kashmir: कोकेरनाग में एक लापता सैनिक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी

राष्ट्रीय

झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मिली राहत, जानें क्या है मामला

राष्ट्रीय

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए लिया ऐतिहासिक फैसला, मासिक धर्म अवकाश को दी मंजूरी

Menstrual Leave Policy
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका, लक्ष्मेश्वर राय ने राजद का थामा दामन

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.