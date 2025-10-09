‘हमें मारने की बनाई थी योजना’, हमले में घायल हुए बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने दिया बड़ा बयान

हमले के बाद बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने दी प्रतिक्रिया (Photo-IANS)
पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने गुरुवार को जानलेवा हमले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- हमलावरों ने जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा में बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे के दौरान उन्हें और बीजेपी विधायक शंकर घोष को मारने की योजना बनाई थी। सांसद ने कहा कि अगर वे वहां से नहीं निकलते तो बच नहीं पाते।
बीजेपी सांसद ने भीड़ पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे और विधायक को एक साथ मारने की योजना थी। उन्होंने हमें कार से बाहर खींचने की भी कोशिश की। वे ऐसा नहीं कर सके। अगर वे हमें बाहर निकाल लेते, तो वे हमारे सिर पत्थरों से कुचल देते।
बता दें कि सोमवार को बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा में बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत सामग्री बांटने गए थे। इस दौरान बीजेपी नेताओं का स्थानीय लोगों ने विरोध किया था।
बाद में वहां मौजूद भीड़ ने बीजेपी नेताओं पर लाठियों और जूतों से हमला किया। इसके अलावा उनकी कार पर भी पत्थर फेंके गए। हमले में दोनों नेता घायल हो गए थे। वहीं सांसद खगेन मुर्मू के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं थी। इसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बीजेपी नेताओं पर हुए हमले के बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी ने इस हमले को लेकर सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर निशाना साधा। हालांकि सीएम ममता बनर्जी ने अस्पताल जाकर बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू से मुलाकात की और हालचाल जाना।
बीजेपी विधायक शंकर घोष को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। लेकिन सांसद खगेन मुर्मू का अभी भी इलाज चल रहा है, क्योंकि उनकी सर्जरी होगी। बताया जा रहा कि उनके बाएँ गाल की हड्डी पर एक धातु की प्लेट लगाई जा सकती है।
सांसद खगेन मुर्मू के आरोपों का जवाब देते हुए TMC नेता उदयन गुहा ने कहा कि यह कहना कि उनकी हत्या की साजिश रची गई थी या उनकी हत्या की जा सकती थी, वास्तव में एक बड़ा दावा है। गुहा ने कहा- अगर कोई उन्हें मारना चाहता था, तो उनके गाल पर ही चोट क्यों लगी? वह अपनी पार्टी द्वारा उनके लिए तैयार की गई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं।
