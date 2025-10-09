‘हमें मारने की बनाई थी योजना’, हमले में घायल हुए बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने दिया बड़ा बयान

सांसद खगेन मुर्मू के आरोपों का जवाब देते हुए TMC नेता उदयन गुहा ने कहा कि यह कहना कि उनकी हत्या की साजिश रची गई थी या उनकी हत्या की जा सकती थी, वास्तव में एक बड़ा दावा है। गुहा ने कहा- अगर कोई उन्हें मारना चाहता था, तो उनके गाल पर ही चोट क्यों लगी? वह अपनी पार्टी द्वारा उनके लिए तैयार की गई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं।