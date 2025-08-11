हवा-जमीन दोनों जगह आफत! दिल्ली आ रही Air India की फ्लाइट में क्या हुआ? चेन्नई उतरते ही 5 सांसदों ने ली राहत की सांस

इस फ्लाइट में कई बड़े नेता सवार थे। तिरुवनंतपुरम से उड़ान भरने वाले विमान एआई 2455 में केरल के चार सांसद (कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, यूडीएफ संयोजक अदूर प्रकाश, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कोडिकुन्निल सुरेश और के. राधाकृष्णन) के साथ तमिलनाडु के सांसद रॉबर्ट ब्रूस भी सवार थे।