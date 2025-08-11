11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

हवा-जमीन दोनों जगह आफत! दिल्ली आ रही Air India की फ्लाइट में क्या हुआ? चेन्नई उतरते ही 5 सांसदों ने ली राहत की सांस

एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 2455 तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही थी, लेकिन रडार में गड़बड़ी के कारण चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में केरल के चार सांसद और तमिलनाडु के एक सांसद सवार थे। लैंडिंग के दौरान एक अन्य विमान रनवे पर था, जिससे बड़ा हादसा टल गया

चेन्नई

Mukul Kumar

Aug 11, 2025

केरल से दिल्ली आ रही एयरइंडिया की फ्लाइट में आई गड़बड़ी। फोटो- IANS

तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही एयरइंडिया की फ्लाइट को रविवार देर रात चेन्नई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जा रहा है कि रडार में गड़बड़ी के संदेह के कारण ऐसा करना पड़ा।

इस फ्लाइट में कई बड़े नेता सवार थे। तिरुवनंतपुरम से उड़ान भरने वाले विमान एआई 2455 में केरल के चार सांसद (कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, यूडीएफ संयोजक अदूर प्रकाश, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कोडिकुन्निल सुरेश और के. राधाकृष्णन) के साथ तमिलनाडु के सांसद रॉबर्ट ब्रूस भी सवार थे।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान की 60 फीसदी जनता के वश का नहीं पौष्टिक खाना, भारत और बांग्लादेश का हाल लगभग बराबर
विदेश
image

के.सी. वेणुगोपाल ने कहा- बड़ी दुर्घटना हो सकती थी

लैंडिंग के तुरंत बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन हम बाल बाल बच गए।

उन्होंने कहा कि विमान में रडार की समस्या थी, जिसके कारण चालक दल को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। लैंडिंग से पहले हम लगभग एक घंटा दस मिनट तक हवा में थे। मैंने नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) को इस मामले की जानकारी पहले ही दे दी है।

रनवे पर फ्लाइट पहुंची तो एक और विमान मौजूद था

यात्रियों ने बताया कि जैसे ही विमान लैंडिंग के लिए पहुंचा, रनवे पर एक और विमान मौजूद था, जिससे खतरनाक स्थिति पैदा हो गई। अदूर प्रकाश के अनुसार, पायलटों को लैंडिंग रद्द करने का अचानक निर्णय लेना पड़ा।

उन्होंने कहा कि हम लैंडिंग करने ही वाले थे कि हमने रनवे पर एक और विमान देखा। विमान तुरंत ऊपर उठा और सुरक्षित लैंडिंग से पहले लगभग आधे घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा। चालक दल ने स्थिति को प्रोफेशनल तरीके से संभाला।

सभी यात्री सुरक्षित

हालांकि, सभी यात्री सुरक्षित हैं। सूत्रों ने संकेत दिया कि विमान के रडार सिस्टम में तकनीकी खराबी ही शुरुआती वजह थी, लेकिन पहली लैंडिंग के दौरान रनवे पर एक और विमान की मौजूदगी ने स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा दिया।

हवाई अड्डे के अधिकारियों ने अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है। अब डीजीसीए तकनीकी खराबी और उन घटनाओं के क्रम की जांच करेगा जिनके कारण लैंडिंग रद्द हुई।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एयर इंडिया

Published on:

11 Aug 2025 07:38 am

Hindi News / National News / हवा-जमीन दोनों जगह आफत! दिल्ली आ रही Air India की फ्लाइट में क्या हुआ? चेन्नई उतरते ही 5 सांसदों ने ली राहत की सांस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.