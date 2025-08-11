हवा-जमीन दोनों जगह आफत! दिल्ली आ रही Air India की फ्लाइट में क्या हुआ? चेन्नई उतरते ही 5 सांसदों ने ली राहत की सांस

तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही एयरइंडिया की फ्लाइट को रविवार देर रात चेन्नई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जा रहा है कि रडार में गड़बड़ी के संदेह के कारण ऐसा करना पड़ा।
इस फ्लाइट में कई बड़े नेता सवार थे। तिरुवनंतपुरम से उड़ान भरने वाले विमान एआई 2455 में केरल के चार सांसद (कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, यूडीएफ संयोजक अदूर प्रकाश, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कोडिकुन्निल सुरेश और के. राधाकृष्णन) के साथ तमिलनाडु के सांसद रॉबर्ट ब्रूस भी सवार थे।
लैंडिंग के तुरंत बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन हम बाल बाल बच गए।
उन्होंने कहा कि विमान में रडार की समस्या थी, जिसके कारण चालक दल को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। लैंडिंग से पहले हम लगभग एक घंटा दस मिनट तक हवा में थे। मैंने नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) को इस मामले की जानकारी पहले ही दे दी है।
यात्रियों ने बताया कि जैसे ही विमान लैंडिंग के लिए पहुंचा, रनवे पर एक और विमान मौजूद था, जिससे खतरनाक स्थिति पैदा हो गई। अदूर प्रकाश के अनुसार, पायलटों को लैंडिंग रद्द करने का अचानक निर्णय लेना पड़ा।
उन्होंने कहा कि हम लैंडिंग करने ही वाले थे कि हमने रनवे पर एक और विमान देखा। विमान तुरंत ऊपर उठा और सुरक्षित लैंडिंग से पहले लगभग आधे घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा। चालक दल ने स्थिति को प्रोफेशनल तरीके से संभाला।
हालांकि, सभी यात्री सुरक्षित हैं। सूत्रों ने संकेत दिया कि विमान के रडार सिस्टम में तकनीकी खराबी ही शुरुआती वजह थी, लेकिन पहली लैंडिंग के दौरान रनवे पर एक और विमान की मौजूदगी ने स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा दिया।
हवाई अड्डे के अधिकारियों ने अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है। अब डीजीसीए तकनीकी खराबी और उन घटनाओं के क्रम की जांच करेगा जिनके कारण लैंडिंग रद्द हुई।