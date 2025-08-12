RJD में शामिल हो सकता है बीजेपी का यह विधायक! तेजस्वी आवास के बाहर देखे गए

Bihar Politics: बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज है। इसी बीच बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव चर्चा में है। बीजेपी विधायक को राजद नेता तेजस्वी यादव के सरकारी आवास के आसपास देखा गया है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी के आवास के पास एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी, इस गाड़ी में मिश्री लाल यादव बैठे हुए थे। वहीं उनके बेटे तेजस्वी के आवास के बाहर सुरक्षाकर्मियों से बातचीत करते भी नजर आए। इसके बाद विधायक मिश्री लाल को लेकर अटकलें तेज हो गई है। क्या मिश्री लाल राजद में शामिल होना चाहते हैं ?