RJD में शामिल हो सकता है बीजेपी का यह विधायक! तेजस्वी आवास के बाहर देखे गए

Bihar Politics: बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज है। इसी बीच बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव चर्चा में है। बीजेपी विधायक को राजद नेता तेजस्वी यादव के सरकारी आवास के आसपास देखा गया है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी के आवास के पास एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी, इस गाड़ी में मिश्री लाल यादव बैठे हुए थे। वहीं उनके बेटे तेजस्वी के आवास के बाहर सुरक्षाकर्मियों से बातचीत करते भी नजर आए। इसके बाद विधायक मिश्री लाल को लेकर अटकलें तेज हो गई है। क्या मिश्री लाल राजद में शामिल होना चाहते हैं ?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव तेजस्वी से मिलना चाहते थे। अब सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि बीजेपी को छोड़कर मिश्री लाल राजद में शामिल हो सकते है। इसके अलावा अटकलें लगाई जा रही है कि मिश्री लाल यादव राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने की फिराक में है।
हालांकि अभी तक इस पर बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव की तरफ से कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। इसके अलावा राजद ने भी कोई बयान जारी नहीं किया है।
मिश्री लाल यादव अलीपुर से विधायक है। उनकी गिनती प्रदेश के दिग्गज नेताओं में होती है। विधानसभा चुनाव 2020 में वे विकासशील पार्टी से जीते थे। हालांकि बाद में उन्होंने 2022 में पार्टी बदल बीजेपी में शामिल हो गए थे।
बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव का विवादों से भी नाता रहा है। 20 जून 2025 को उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। दरअसल, दरभंगा एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनको पुराने मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इसके बाद विधायक ने हाई कोर्ट का रूख किया। इसके बाद 18 जुलाई को हाई कोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। इसके बाद उनकी सदस्यता बहाल हुई थी।