सेंट्रल जेल में 3 मुस्लिम युवकों ने बाहर से फेंक दिया ऐसा सामान कि मच गई खलबली, पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन

जेल प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और जेल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। थुंगा नगर पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है, ताकि आगे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है और तीनों पुलिस की कस्टडी में हैं।