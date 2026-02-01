3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सेंट्रल जेल में 3 मुस्लिम युवकों ने बाहर से फेंक दिया ऐसा सामान कि मच गई खलबली, पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन

कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले की सेंट्रल जेल में 30 जनवरी को तीन मुस्लिम युवकों ने बाहर से काले टेप में लपेटकर मोबाइल फोन, बीड़ी, सिगरेट और चार्जर फेंक दिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 03, 2026

Jail

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- Patrika)

कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में तीन मुस्लिम युवकों ने सेंट्रल जेल में बाहर से प्रतिबंधित सामान फेंक दिया। जिसके बाद खलबली मच गई।

अब थुंगा नगर पुलिस ने सेंट्रल जेल के अंदर मोबाइल फोन, बीड़ी, सिगरेट और मोबाइल चार्जर फेंकने के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार किया है।

यह घटना 30 जनवरी को हुई थी, जब कुछ लोगों ने काले टेप में लपेटकर प्रतिबंधित सामान जेल के अंदर फेंक दिए थे। जेल के सुपरिटेंडेंट डॉ रंगनाथ ने इस घटना की शिकायत थुंगा नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई।

जेल अधिनियम-2022 के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और जेल अधिनियम-2022 के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान घटनास्थल से मोबाइल फोन, बीड़ी, सिगरेट और चार्जर बरामद कर लिए गए।

पुलिस की जांच में तीन आरोपियों की पहचान हुई, इमरान पाशा (25), सैय्यद मलिक (22) और अल्ला बख्श (20)। तीनों युवक स्थानीय स्तर पर काम करते थे।

क्या करते हैं तीनों आरोपी?

इमरान पाशा एक कैंटीन में काम करता था, सैय्यद मलिक वेल्डिंग का काम करता था और अल्ला बख्श टाइल्स लगाने का काम करता था। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है।

पुलिस का कहना है कि ये सामान जेल के अंदर बंद कैदियों तक पहुंचाने के लिए फेंका गया था। जेल में मोबाइल फोन और नशीले पदार्थों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है।

जेल की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा

इस तरह की घटनाएं जेल की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। पुलिस ने कहा कि जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या ये युवक किसी बड़े गिरोह का हिस्सा हैं या किसी कैदी के कहने पर यह काम किया गया।

जेल प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और जेल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। थुंगा नगर पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है, ताकि आगे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है और तीनों पुलिस की कस्टडी में हैं।

ये भी पढ़ें

अजित पवार के जाने के बाद CM फडणवीस ने सुनेत्रा को दे दी एक और बड़ी जिम्मेदारी, नया नोटिफिकेशन जारी
राष्ट्रीय
Sunetra Pawar Oath

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

Published on:

03 Feb 2026 08:12 pm

Hindi News / National News / सेंट्रल जेल में 3 मुस्लिम युवकों ने बाहर से फेंक दिया ऐसा सामान कि मच गई खलबली, पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.