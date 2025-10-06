Crime News: बिहार में सुबह-सुबह मुठभेड़, कुख्यात गैंग के 3 शूटरों को पुलिस ने मारी गोली, दहला इलाका

बिहार में सोमवार को पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कपूर झा गैंग के तीन शूटरों को गोली मार दी गई। घायल अवस्था में राहुल झा, दीपक ठाकुर और लोहा सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दो लोडेड अवैध पिस्टल बरामद की हैं। 2 min read