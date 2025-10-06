Patrika LogoSwitch to English

Crime News: बिहार में सुबह-सुबह मुठभेड़, कुख्यात गैंग के 3 शूटरों को पुलिस ने मारी गोली, दहला इलाका

बिहार में सोमवार को पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कपूर झा गैंग के तीन शूटरों को गोली मार दी गई। घायल अवस्था में राहुल झा, दीपक ठाकुर और लोहा सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दो लोडेड अवैध पिस्टल बरामद की हैं।

2 min read

पटना

image

Mukul Kumar

Oct 06, 2025

सीतामढ़ी में मुठभेड़। (फोटो- IANS)

बिहार में सोमवार को सुबह-सुबह मुठभेड़ हो गई। इसमें पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर आपराधिक गिरोह के तीन बदमाशों को गोली मार दी है। अब घायल अवस्था में इन तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सीतामढ़ी जिले को अशांत करने वाले कुख्यात कपूर झा गैंग के तीन शूटरों, राहुल झा, दीपक ठाकुर और लोहा सिंह को एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया।

पुलिस को देखकर बदमाशों ने शुरू कर दी फायरिंग

उन्होंने बताया कि जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की, तब इन्होंने स्वीकार किया कि घटना में जिस हथियार का उपयोग किया था, उसे उन्होंने बाजपट्टी थाना क्षेत्र के संडवारा स्थित डोरा पुल के पास छिपा रखा है।

इसके बाद पुलिस टीम इन आरोपियों को उनके बताए स्थान पर हथियार बरामदगी के लिए लेकर गई। इसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर तीनों बदमाशों ने अपने छिपाए गए हथियारों से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।

घटनास्थल से दो लोडेड अवैध पिस्टल बरामद

बताया गया कि पुलिस ने आत्मरक्षा में नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तीनों अपराधी गोली लगने से घायल हो गए। घायल हुए अपराधियों को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले गई।

पुलिस के अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल से पुलिस ने दो लोडेड अवैध पिस्टल बरामद की हैं। इस मामले में आगे की विधि सम्मत कार्रवाई जारी है। इससे पहले भी हाल के दिनों में कई इलाकों में पुलिस मुठभेड़ में अपराधियों के घायल होने की घटनाएं घटी हैं।

उल्लेखनीय है कि विपक्ष बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार को घेरता रहा है। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आपराधिक घटनाओं की बुलेटिन जारी कर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधते रहे हैं। सत्ता पक्ष हालांकि कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बताता रहा है।

