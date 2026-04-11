बोरवेल हादसा: जिंदगी से जंग हार गया मासूम भागीरथ, 23 घंटे तक चला रेस्क्यू

भागीरथ देवासी का परिवार राजस्थान के पाली जिले का निवासी है, जो भेड़ चराने के लिए इस क्षेत्र में आया हुआ था। घटना के बाद कलक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। परिवार के सदस्य प्रतापराम ने कहा कि हम घुमंतू चरवाहा हैं। हम लोग देवासी और रेबारी समाज से आते हैं।

प्रतापराम ने बताया कि उनका परिवार और उनके साथ आए अन्य लोग पाली जिले के गांव हिरनखुरी, गुडनला गांव का रहने वाले हैं। राजस्थान से 4 परिवार के 13 सदस्य पिछले 8 महीने से पहले 600 भेड़ और 7 ऊंट और खाने-पीने का सामान लेकर निकले थे। वे 3 महीने से झलारिया गांव में सरपंच के एक खाली प्लॉट पर रह रहे थे।