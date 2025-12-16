No PUC, No Fuel: अब इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल! सरकार ने जारी किए आदेश

No PUC, No Fuel: देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को घोषणा की कि गुरुवार से बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) वाले वाहन मालिकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि राजधानी में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर बनी हुई है।