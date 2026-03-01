TMC Manifesto: सबको पक्का मकान, युवाओं को 40 साल तक ₹1500, महिलाओं को ₹1700…चुनाव से पहले ममता दीदी ने खोला पिटारा

1 लक्ष्मी भंडार योजना सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹1500 और आरक्षित वर्ग की महिलाओं को ₹1700 प्रति माह

2 बांग्लार युवा साथी 21–40 वर्ष के माध्यमिक पास युवाओं को नौकरी मिलने तक ₹1500 मासिक सहायता

3 पक्का मकान हर परिवार को पक्का घर देने का वादा

4 कृषि बजट ₹30,000 करोड़ का बजट, किसानों और भूमिहीन परिवारों के लिए विशेष पैकेज

5 प्रशासनिक सुधार 7 नए जिलों का गठन और शहरी निकायों का विस्तार

6 वरिष्ठ नागरिक योजना पेंशन योजनाओं को जारी रखने और दायरा बढ़ाने का वादा

7 जल आपूर्ति हर घर तक पाइपलाइन से पीने का पानी पहुंचाने की योजना

8 बुनियादी ढांचा बंदरगाह, सड़क और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का विकास

9 स्वास्थ्य सेवाएं ब्लॉक और नगर स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार