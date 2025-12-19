भगवान राम को लेकर TMC विधायक ने की विवादित टिप्पणी, भड़की BJP ने ममता बनर्जी पर बोला हमला

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ विधायक मदन मित्रा ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान देकर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। एक वायरल वीडियो में कमरहाटी से विधायक मित्रा को सार्वजनिक सभा में कहते सुना जा सकता है कि 'भगवान राम मुसलमान थे, हिंदू नहीं और उनका कोई उपनाम (सरनेम) नहीं था।' उन्होंने यह टिप्पणी BJP की हिंदू धर्म की समझ को 'सतही' बताते हुए की। मित्रा ने दावा किया कि उन्होंने एक वरिष्ठ BJP नेता से राम के हिंदू होने का प्रमाण मांगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।