19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भगवान राम को लेकर TMC विधायक ने की विवादित टिप्पणी, भड़की BJP ने ममता बनर्जी पर बोला हमला

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है। मित्रा की इस टिप्पणी के बाद बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान शुरू हो गया है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Shaitan Prajapat

Dec 19, 2025

Madan Mitra

TMC के वरिष्ठ विधायक मदन मित्रा

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ विधायक मदन मित्रा ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान देकर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। एक वायरल वीडियो में कमरहाटी से विधायक मित्रा को सार्वजनिक सभा में कहते सुना जा सकता है कि 'भगवान राम मुसलमान थे, हिंदू नहीं और उनका कोई उपनाम (सरनेम) नहीं था।' उन्होंने यह टिप्पणी BJP की हिंदू धर्म की समझ को 'सतही' बताते हुए की। मित्रा ने दावा किया कि उन्होंने एक वरिष्ठ BJP नेता से राम के हिंदू होने का प्रमाण मांगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

BJP का तीखा हमला, TMC को बताया 'हिंदू विरोधी पार्टी'

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। पश्चिम बंगाल BJP ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि TMC नेता हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने से बाज नहीं आते। पार्टी ने इसे हिंदू आस्था और सनातन धर्म का सीधा अपमान बताया। BJP प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि यह जानबूझकर किया गया अपमान है और TMC की तुष्टिकरण की मानसिकता को उजागर करता है। BJP ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और TMC को 'तुष्टिकरण मेंटालिटी कांग्रेस' करार दिया।

मदन मित्रा की सफाई - वीडियो AI जनरेटेड और एडिटेड

विवाद बढ़ने पर मदन मित्रा ने स्पष्टीकरण दिया कि वायरल वीडियो पूरी तरह फर्जी, AI से जनरेटेड और एडिटेड है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया, बल्कि केवल राम के उपनाम के बारे में सवाल उठाया था। मित्रा ने चुनौती दी कि पूरा वीडियो दिखाया जाए। उनके करीबियों का दावा है कि मूल बयान में राम को धर्म से ऊपर बताया गया था, जिसे तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।

TMC ने खुद को अलग किया, कुणाल घोष बोले- हम रामायण जानते हैं

तृणमूल कांग्रेस ने मित्रा के बयान से किनारा कर लिया। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, 'जब मदन मित्रा की बात हो तो हम उनके बयानों पर टिप्पणी करने योग्य नहीं हैं। हम सब रामायण और अयोध्या जानते हैं।' TMC ने इसे व्यक्तिगत बयान बताया और पार्टी लाइन से अलग रखा।

2026 चुनाव से पहले धार्मिक मुद्दों पर बढ़ता तनाव

यह विवाद 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण को और तेज कर सकता है। BJP इसे हिंदू वोटों को एकजुट करने के मौके के रूप में देख रही है, जबकि TMC इसे साजिश बता रही है। मदन मित्रा पहले भी विवादित बयानों के लिए चर्चा में रह चुके हैं।

ये भी पढ़ें

शादी में करोड़ो खर्च करने वाला यूट्यूबर अब ED के शिकंजे में, लग्जरी कारें जब्त
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

19 Dec 2025 05:24 pm

Published on:

19 Dec 2025 05:09 pm

Hindi News / National News / भगवान राम को लेकर TMC विधायक ने की विवादित टिप्पणी, भड़की BJP ने ममता बनर्जी पर बोला हमला

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.