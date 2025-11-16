‘मैंने उसे लेटर लिखा था’, TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने बॉलीवुड क्रश के बारे में किया खुलासा, जानें और क्या कहा

TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने बताया अपना बॉलीवुड क्रश (Photo-IANS)
तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने बॉलीवुड क्रश को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि एक्टर पंकज त्रिपाठी बहुत पसंद है। TMC सांसद को अभिनेता का मिर्जापुर में उनका किरदार बहुत पसंद आया था। महुआ मोइत्रा ने बताया कि मेरा एक एंकर इंटरव्यू ले रही थी और उसने कहा कि अगला इंटव्यू पंकज त्रिपाठी का है।
तो मैंने कहा कि हे भगवान, क्या आप है? फिर मैंने एंकर से कहा- क्या आप मेरा एक लेटर उनको दे देंगे। मैंने नोट में लिखा- मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूं। क्या आप मुझसे कॉफी पर मिलना पसंद करोगे?
वहीं TMC नेता ने आगे बताया कि उसने एक बार बीजेपी सांसद रवि किशन को पंकज त्रिपाठी से फोन पर बात करते हुए सुना था। उस समय मैंने कहा कि वह भी उनसे बात करना चाहती है? बीजेपी नेता ने मेरी इच्छा पूरी की और मेरी पंकज त्रिपाठी से बात कराई।
हालांकि जब टीएमसी नेता से पूछा गया कि क्या आपने एक्टर पंकज त्रिपाठी को उस लेटर के बारे में बताया, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी शर्मीली थी। मैंने उन्हें हेलो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं कहा था।
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लोकपाल ने शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पूछताछ के लिए नकदी मामले में एक महीने के भीतर राजनेता के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने की मंजूरी दे दी।
बता दें कि यह निर्णय 12 नवंबर को लोकपाल की पूर्ण पीठ की बैठक के बाद आया। इसमें जांच एजेंसी को उचित अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया, तथा सीबीआई को आरोप पत्र की एक प्रति भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था को सौंपने को भी कहा गया।
TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोप 2023 में तब सामने आने लगे, जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उनपर संसद में रिश्वत के बदले सवाल पूछने का आरोप लगाया। दुबे ने आरोप लगाया कि उन्होंने व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली और उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग