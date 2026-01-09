दिल्ली में ED की रेड के खिलाफ TMC का जोरदार हंगामा, हिरासत में कई सांसद, देखें वीडियो

TMC Delhi Protest: कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रेड के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसदों ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए, जब मौके पर पहुंची पुलिस ने टीएमसी सांसदों को हिरासत में ले लिया।