राष्ट्रीय

दिल्ली में ED की रेड के खिलाफ TMC का जोरदार हंगामा, हिरासत में कई सांसद, देखें वीडियो

TMC Protest against ED Raid: दिल्ली में ED की रेड के विरोध में TMC सांसदों ने अमित शाह के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, कई सांसद हिरासत में लिए गए। वीडियो सोशल मीडिया रहे हैं।

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Jan 09, 2026

ED की रेड के खिलाफ TMC सांसदों का प्रदर्शन (Video Screenshot)

TMC Delhi Protest: कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रेड के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसदों ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए, जब मौके पर पहुंची पुलिस ने टीएमसी सांसदों को हिरासत में ले लिया।

प्रदर्शन में शामिल सांसद

इस प्रदर्शन में टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ’ब्रायन समेत शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, बापी हलदर, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, कीर्ति आज़ाद और डॉ. शर्मिला सरकार शामिल थे।

जबरन हिरासत का आरोप

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस टीएमसी सांसदों को जबरन पकड़कर गाड़ियों में बैठा रही है। इसी दौरान एक सांसद जमीन पर लेट गए, जिन्हें पुलिस ने जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले लिया। इस घटना को लेकर TMC ने केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन पर दमन का आरोप लगाया है।

वायरल हो रहे वीडियो

बंगाल चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही राज्य की राजनीति में जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। ED की कार्रवाई को लेकर बंगाल में सियासी बवाल मचा हुआ है, जो अब अदालत तक पहुंच चुका है।

कलकत्ता हाईकोर्ट में आमने-सामने ED और TMC

ED रेड से जुड़ा मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। एक ED की ओर से और दूसरी TMC की तरफ से। दोनों याचिकाओं पर सुनवाई होनी है।

ED और ममता बनर्जी में गंभीर आरोप-प्रत्यारोप

ED ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सबूत चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं, ममता बनर्जी का कहना है कि ED, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के इशारे पर TMC का डेटा चुरा रही है। इसी के विरोध में ममता बनर्जी कोलकाता में पदयात्रा निकालने की भी घोषणा कर चुकी हैं।

west bengal election, cm mamata baneree attack amit shah, ed raids i-pac,

ED

TMC

09 Jan 2026 10:58 am

