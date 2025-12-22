TMC को मिला 184.96 करोड़ का चंदा, एक साल में तीन गुना बढ़ोतरी, जानें कहां से आया यह पैसा

लोहे, स्टील और सीमेंट का बड़ा व्यापार करने वाली कंपनी रश्मी सीमेंट लिमिटेड ने भी TMC को 5 करोड़ दिए हैं। इस कंपनी का हेड ऑफिस कोलकाता में है और इसके कारखाने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और झाड़ग्राम में स्थित हैं। ममता की पार्टी को चंदा देने वाली कंपनियों की लिस्ट में नलेस स्टील बनाने और एक्सपोर्ट करने वाली श्याम फेरो अलॉयज लिमिटेड और कोलकाता की माइनिंग और ट्रेडिंग कंपनी केजरीवाल माइनिंग कंपनी के भी नाम शामिल हैं। इन दोनों कंपनियों ने इस साल TMC को 3-3 करोड़ का चंदा दिया है। इसके अलावा स्टील और लोहे की निर्माता कंपनी सुपर स्मेल्टर्स और प्लास्टिक बनाने वाली आईवीएल धनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज ने भी TMC को 2-2 करोड़ का चंदा दिया है।