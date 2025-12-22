TMC को मिला 184.96 करोड़ का चंदा, एक साल में तीन गुना बढ़ोतरी, जानें कहां से आया यह पैसा

ममता बनर्जी (फाइल फोटो)
ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के चंदे में इस साल भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2024-25 में TMC को 448 दानदाताओं की तरफ से कुल 184.96 करोड़ रुपये का चंदा मिला है। यह राशि TMC को साल 2023-24 में मिले चंदे से तीन गुना ज्यादा है। इस साल उन्हें 64.24 करोड़ रुपये का चंदा मिला था। TMC को सबसे ज्यादा चंदा देने वालों की सूची में दिल्ली और मुंबई के 'इलेक्टोरल ट्रस्ट' के साथ-साथ बंगाल का एक लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और कुछ ऐसी कंपनियां शामिल हैं जिनकी फैक्ट्रियां पश्चिम बंगाल में ही है।
ममता की पार्टी को मिले चंदे में प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने सबसे ज़्यादा 92 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। 50 करोड़ रुपये के चंदे के साथ टाइगर एसोसिएट्स नामक कंपनी डोनर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इस कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक यह पश्चिम बंगाल में नगालैंड, सिक्किम और पंजाब की सरकारी लॉटरी बेचने का काम करती है। इसके अलावा मुंबई स्थित प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट, जिसमें मुख्य रूप से टाटा ग्रुप की कंपनियों का पैसा लगा है। इस ट्रस्ट ने भी ममता की पार्टी को 10 करोड़ रुपये का चंदा दिया है।
लोहे, स्टील और सीमेंट का बड़ा व्यापार करने वाली कंपनी रश्मी सीमेंट लिमिटेड ने भी TMC को 5 करोड़ दिए हैं। इस कंपनी का हेड ऑफिस कोलकाता में है और इसके कारखाने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और झाड़ग्राम में स्थित हैं। ममता की पार्टी को चंदा देने वाली कंपनियों की लिस्ट में नलेस स्टील बनाने और एक्सपोर्ट करने वाली श्याम फेरो अलॉयज लिमिटेड और कोलकाता की माइनिंग और ट्रेडिंग कंपनी केजरीवाल माइनिंग कंपनी के भी नाम शामिल हैं। इन दोनों कंपनियों ने इस साल TMC को 3-3 करोड़ का चंदा दिया है। इसके अलावा स्टील और लोहे की निर्माता कंपनी सुपर स्मेल्टर्स और प्लास्टिक बनाने वाली आईवीएल धनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज ने भी TMC को 2-2 करोड़ का चंदा दिया है।
इस लिस्ट में सबसे ज्यादा दान देने वाले व्यक्ति किशन गोपाल मोहता रहे जो कि पेशे से एक फाइनेंस प्रोफेशनल हैं। मोहता ने TMC को 3 करोड़ का दान दिया है। 2024 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आया तब TMC को अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 के बीच कुल 1,609 करोड़ मिलने की बात सामने आई थी। चंदे की इस भारी रकम ने TMC को देश में सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया। इस लिस्ट में बीजेपी पहले स्थान पर है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग